В Алтайском крае днем 17 октября на полчаса перекроют участок Чуйского тракта
Военная техника проедет от ЗАТО Сибирский до СНТ "Горизонт"
17 октября 2024, 10:28, ИА Амител
Знак "Стоп" / Фото: pxhere.com
В Алтайском крае 17 октября перекроют участок дороги из-за движения военных колонн, сообщили в ГАИ региона.
Ограничение введут с 15:00 до 15:30 по маршруту ЗАТО Сибирский – Р-256 "Чуйский тракт" – СНТ "Горизонт".
Водителей просят с пониманием отнестись к ситуации и учитывать, что маршрут и время сопровождения могут быть изменены.
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