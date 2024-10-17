В Алтайском крае днем 17 октября на полчаса перекроют участок Чуйского тракта

Военная техника проедет от ЗАТО Сибирский до СНТ "Горизонт"

17 октября 2024, 10:28, ИА Амител

Знак "Стоп" / Фото: pxhere.com

В Алтайском крае 17 октября перекроют участок дороги из-за движения военных колонн, сообщили в ГАИ региона.

Ограничение введут с 15:00 до 15:30 по маршруту ЗАТО Сибирский – Р-256 "Чуйский тракт" – СНТ "Горизонт".

Водителей просят с пониманием отнестись к ситуации и учитывать, что маршрут и время сопровождения могут быть изменены.