"Обход" Рубцовска и трасса на Казахстан. Что за важные дороги сделали на Алтае?

Объекты открыл министр транспорта региона Антон Воронов

15 октября 2024, 07:35, ИА Амител

Новая транзитная дорога через Рубцовск / Фото: Минтранс Алтайского края

Транзитный участок дороги в Рубцовске открыли после масштабной реконструкции. Южные "ворота" в город лично открыл министр транспорта Алтайского края. На восстановление трассы, которое продлится два года, власти региона направили 114,6 миллиона рублей. Также в Алтайском крае открыли еще один стратегический объект – подъезд к пограничному переходу между Россией и Республикой Казахстан в Третьяковском районе. Рассказываем, что известно о проекте этих двух дорог и зачем они нужны.

Что известно о транзитной дороге в Рубцовске?

Дорожные работы на участке протяженностью почти 1,4 км велись от железнодорожного переезда по улице Сельмашской до выезда из города в сторону Республики Казахстан. Долгие годы трасса находилась не в лучшем состоянии. Краевые власти уже давно хотели привести ее в порядок, но участок находился на балансе муниципалитета. Чтобы исправить ситуацию, в 2023 году региональный Минтранс взял на баланс два участка транзитной дороги общей протяженностью более 5 км.

Как сообщает пресс-служба ведомства, этот участок был передан из муниципальной в краевую собственность по поручению губернатора Виктора Томенко. Руководитель Алтайского края поставил перед ведомством задачу привести дорогу в нормативное состояние как можно быстрее.

"В последние годы ее состояние оставляло желать лучшего. Поэтому по моему поручению участок дороги протяженностью 5,2 километра, который был на балансе муниципалитета, передали Министерству транспорта Алтайского края и по нему начались работы", – писал в июле в своем телеграм-канале губернатор Виктор Томенко.

Сказано – сделано. В итоге объект сдали раньше срока. Во время визита в Рубцовск министр транспорта региона Антон Воронов отметил важность восстановления этой дороги не только для жителей Рубцовска, но и для международного сообщения между Россией и Казахстаном.

"Объект непростой, но очень важный для нашего региона. Рубцовск – промышленный город. Трафик здесь довольно серьезный. Ежедневно по этой дороге проезжает более четырех тысяч машин, большинство – грузовой транспорт, поэтому на объекте размещен пункт весового контроля, который позволит сохранять региональные дороги, не допуская движения транспорта с превышением груза", – приводит Минтранс слова Антона Воронова.

Министр поблагодарил специалистов Юго-Западного ДСУ за качественный ремонт дороги и досрочное его завершение. Также Антон Воронов вручил лучшим работникам организации ведомственные награды.

Какие работы были выполнены?

В этом году реконструировали 1,4 км дороги. В 2023-м была разработана проектно-сметная документация. Подрядчик – АО "Юго-Западное ДСУ" – заменил дорожное полотно, сделал тротуары, освещение. А также установил три автобусных павильона, которые брендированы символикой Алтайского края. Теперь каждый водитель будет знать, что въезжает в южные "ворота" Алтая. В ближайшее время смонтируют специальное табло, где можно будет увидеть информацию о погоде и другую.

"После ремонта мы обеспечили не только качественный и безопасный, но и отвечающий всем современным нагрузкам проезд по городу Рубцовску", – отмечает генеральный директор АО "Юго-Западное ДСУ" Игорь Левин.

В 2025 году работы по восстановлению трассы продолжатся.

Что за дорогу до границы с Казахстаном отремонтировали?

Также по видеосвязи министр открыл подъезд к пограничному переходу между Россией и Республикой Казахстан в Третьяковском районе. Данный участок расположен на автомобильной дороге Поспелиха – Курья – Третьяково – граница с Республикой Казахстан. На его реконструкцию из краевого бюджета выделили более 141 миллиона рублей.

Как сообщил в ходе видеосвязи начальник строительного отдела "Алтайавтодора" Сергей Рубаненко, это первый в регионе реализованный проект по приведению в нормативное состояние приграничных зон. Ранее на этом участке была лишь двухполосная дорога, поэтому ожидающие в очереди машины стояли вдоль дороги, создавая помехи движению и работе спецтехники, а также безопасности пешеходов, которым приходилось ходить по проезжей части.

В итоге подрядчик – "Юго-Западное ДСУ" – провел масштабную работу: отфрезеровал старое дорожное покрытие, уложил два слоя асфальта, сделал тротуары протяженностью более 2 км, которые были здесь просто необходимы для перехода границы. Также появилось освещение.

Для транспорта построены две стоянки. Одна из них – парковка с гостевой стоянкой и туалетами, другая – для автомобилей, не прошедших весогабаритный контроль, который здесь также установили.