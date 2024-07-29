В Алтайском крае днем 29 июля военные перекроют Чуйский тракт

Ограничение продлится полчаса

29 июля 2024, 13:15, ИА Амител

Военная колонна / Фото: eng.mil.ru

Участок Чуйского тракта перекроют в Алтайском крае днем 29 июля из-за проезда военных колонн, сообщили в Госавтоинспекции региона.

Ограничение продлится с 14:00 до 14:30 по направлению садоводство "Горизонт" – автодорога Р-256 "Чуйский тракт" – ЗАТО Сибирский.

Водителей просят с пониманием отнестись к ситуации и учитывать, что маршрут и время сопровождения могут быть изменены.