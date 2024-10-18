В Алтайском крае достали овчарку из ямы, которую выкопали коммунальщики
Животное провело в западне несколько дней
18 октября 2024, 12:35, ИА Амител
Овчарка в яме / Фото: МЧС России
В селе Благовещенка Алтайского края достали собаку из ямы, которую выкопали коммунальщики, сообщили в МЧС России.
К спасателям обратились местные жители и рассказали, что в западне пес провел несколько дней.
В итоге специалисты прибыли на место и достали истощенную овчарку со дна, а также запечатлели, как это было.
Спасение собаки / Фото: МЧС России
12:54:40 18-10-2024
и несколько дней соседи слышали собачий лай и ничего не делали
13:53:31 18-10-2024
Ну слов нет, частные дома рядом, лестниц нет, что ли? Смотрели, как мучается, и не помогли, что за люди?
15:24:45 18-10-2024
Гость (13:53:31 18-10-2024) Ну слов нет, частные дома рядом, лестниц нет, что ли? Смотре...
это деревенские, обычное дело
13:54:37 18-10-2024
Или доску бы опустили, она сама вышла бы
14:42:23 18-10-2024
И какого беса эта собака туда попала? Самовыгул? Хозяина- на кол и оштрафовать!
14:43:05 18-10-2024
хозяева где были?
20:33:47 18-10-2024
Это чтоб не кусалась!