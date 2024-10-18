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В Алтайском крае достали овчарку из ямы, которую выкопали коммунальщики

Животное провело в западне несколько дней

18 октября 2024, 12:35, ИА Амител

Овчарка в яме / Фото: МЧС России
Овчарка в яме / Фото: МЧС России

В селе Благовещенка Алтайского края достали собаку из ямы, которую выкопали коммунальщики, сообщили в МЧС России.

К спасателям обратились местные жители и рассказали, что в западне пес провел несколько дней. 

В итоге специалисты прибыли на место и достали истощенную овчарку со дна, а также запечатлели, как это было.

Спасение собаки / Фото: МЧС России
Алтайский край животные

Комментарии 7

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Гость

12:54:40 18-10-2024

и несколько дней соседи слышали собачий лай и ничего не делали

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Гость

13:53:31 18-10-2024

Ну слов нет, частные дома рядом, лестниц нет, что ли? Смотрели, как мучается, и не помогли, что за люди?

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Гость

15:24:45 18-10-2024

Гость (13:53:31 18-10-2024) Ну слов нет, частные дома рядом, лестниц нет, что ли? Смотре...
это деревенские, обычное дело

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Гость

13:54:37 18-10-2024

Или доску бы опустили, она сама вышла бы

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Гость

14:42:23 18-10-2024

И какого беса эта собака туда попала? Самовыгул? Хозяина- на кол и оштрафовать!

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Гость

14:43:05 18-10-2024

хозяева где были?

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Гость

20:33:47 18-10-2024

Это чтоб не кусалась!

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