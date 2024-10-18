В Алтайском крае достали овчарку из ямы, которую выкопали коммунальщики

Животное провело в западне несколько дней

18 октября 2024, 12:35, ИА Амител

Овчарка в яме / Фото: МЧС России

В селе Благовещенка Алтайского края достали собаку из ямы, которую выкопали коммунальщики, сообщили в МЧС России.

К спасателям обратились местные жители и рассказали, что в западне пес провел несколько дней.

В итоге специалисты прибыли на место и достали истощенную овчарку со дна, а также запечатлели, как это было.

Спасение собаки / Фото: МЧС России