В Алтайском крае два человека погибли в ДТП на федеральной трассе
Один из водителей выехал на встречную полосу
21 декабря 2024, 15:31, ИА Амител
Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
В Алтайском крае погибли два человека в результате ДТП в Топчихинском районе, сообщили в ГАИ региона.
Авария случилась 21 декабря около 13:20 на 98-м километре трассы А-322.
Предварительно установили, что водитель за рулем Toyota Caldina выехал на встречную полосу и столкнулся с Kia Sportage.
В результате ДТП водитель и пассажир Toyota погибли на месте до приезда скорой помощи. Водителю Kia оказали медпомощь.
Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.
16:57:56 21-12-2024
и это только начало...щас все как дунут на НГ в Горный и прочие места. Берегите себя, умоляю