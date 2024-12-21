В Алтайском крае два человека погибли в ДТП на федеральной трассе

Один из водителей выехал на встречную полосу

21 декабря 2024, 15:31, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае погибли два человека в результате ДТП в Топчихинском районе, сообщили в ГАИ региона.

Авария случилась 21 декабря около 13:20 на 98-м километре трассы А-322.

Предварительно установили, что водитель за рулем Toyota Caldina выехал на встречную полосу и столкнулся с Kia Sportage.

В результате ДТП водитель и пассажир Toyota погибли на месте до приезда скорой помощи. Водителю Kia оказали медпомощь.

Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.