В Алтайском крае дважды перекроют Чуйский тракт из-за военных

Ограничения введут 11 сентября

09 сентября 2023, 09:29, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае 11 сентября перекроют Чуйский тракт из-за движения военных колонн, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Ограничение для всех видов транспорта введут:

с 04:00 до 06:00 по маршруту ЗАТО Сибирский – н.п Баюновские Ключи – а/д Р-256 "Чуйский тракт" – н.п. Косиха;

с 20:00 до 22:00 по маршруту н.п. Косиха – а/д Р-256 "Чуйский тракт" – н.п. Баюновские Ключи – ЗАТО Сибирский.

Маршрут и время сопровождения военной техники при этом могут быть изменены. Водителей просят с пониманием отнестись к сложившимся обстоятельствам.

Ранее в ГИБДД призвали не штрафовать водителей за гаджеты на лобовых стеклах.