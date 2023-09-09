В Алтайском крае дважды перекроют Чуйский тракт из-за военных
Ограничения введут 11 сентября
09 сентября 2023, 09:29, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Алтайском крае 11 сентября перекроют Чуйский тракт из-за движения военных колонн, сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Ограничение для всех видов транспорта введут:
- с 04:00 до 06:00 по маршруту ЗАТО Сибирский – н.п Баюновские Ключи – а/д Р-256 "Чуйский тракт" – н.п. Косиха;
- с 20:00 до 22:00 по маршруту н.п. Косиха – а/д Р-256 "Чуйский тракт" – н.п. Баюновские Ключи – ЗАТО Сибирский.
Маршрут и время сопровождения военной техники при этом могут быть изменены. Водителей просят с пониманием отнестись к сложившимся обстоятельствам.
Ранее в ГИБДД призвали не штрафовать водителей за гаджеты на лобовых стеклах.
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