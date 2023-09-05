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В ГИБДД призвали не штрафовать водителей за гаджеты на лобовых стеклах авто

По мнению главы инспекции Черникова, от наказания ничего не изменится

05 сентября 2023, 19:48, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Использование больших планшетов на лобовых стеклах авто не приведет к привлечению к ответственности. Об этом заявил глава Госавтоинспекции Михаил Черников в ходе брифинга об изменениях перечня неисправностей и условий, запрещающих эксплуатацию авто.

"Если мы видим, что планшет огромный на лобовом стекле – это не означает привлечение к ответственности. Это означает то, что сотрудник Госавтоинспекции должен сказать: "Убери в другое место его". От того, что он выпишет штраф, мы все понимаем, не изменится ничего", – заявил он.

Черников отметил, что задач по наращиванию "административной практики" в этом случае не стоит, сообщает ТАСС.

штрафы Авто ГИБДД

Комментарии 6

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гость

20:42:44 05-09-2023

Время покажет.

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ВВП

06:33:05 06-09-2023

Вопрос, кто особо одаренный придумал это и внёс в закон? Может страна знать своих "героев". Или опять скажут "офисный планктон" придумал, но такие бумаги проходят "кучу" согласований и правовых экспертиз.

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Гость

07:54:08 06-09-2023

От того, что он выпишет штраф, мы все понимаем, не изменится ничего --- по моему глупость сказал, от того выпишут мне штраф или нет, меняется все

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Гость

07:55:21 06-09-2023

убери в другое место - убрал, отъехал, опять повесил, и?

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Гость

08:35:56 06-09-2023

за изменения в системе выхлопа лучше бы наказание придумали! Умиляют по вечерам подобные умники, решившие, что одни в городе, и никому не мешают!

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Гость

09:08:45 06-09-2023

По мнению главы инспекции Черникова, от наказания ничего не изменится___ как это не изменится, а наполняемость бюджета?

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