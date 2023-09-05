В ГИБДД призвали не штрафовать водителей за гаджеты на лобовых стеклах авто
По мнению главы инспекции Черникова, от наказания ничего не изменится
05 сентября 2023, 19:48, ИА Амител
Использование больших планшетов на лобовых стеклах авто не приведет к привлечению к ответственности. Об этом заявил глава Госавтоинспекции Михаил Черников в ходе брифинга об изменениях перечня неисправностей и условий, запрещающих эксплуатацию авто.
"Если мы видим, что планшет огромный на лобовом стекле – это не означает привлечение к ответственности. Это означает то, что сотрудник Госавтоинспекции должен сказать: "Убери в другое место его". От того, что он выпишет штраф, мы все понимаем, не изменится ничего", – заявил он.
Черников отметил, что задач по наращиванию "административной практики" в этом случае не стоит, сообщает ТАСС.
20:42:44 05-09-2023
Время покажет.
06:33:05 06-09-2023
Вопрос, кто особо одаренный придумал это и внёс в закон? Может страна знать своих "героев". Или опять скажут "офисный планктон" придумал, но такие бумаги проходят "кучу" согласований и правовых экспертиз.
07:54:08 06-09-2023
От того, что он выпишет штраф, мы все понимаем, не изменится ничего --- по моему глупость сказал, от того выпишут мне штраф или нет, меняется все
07:55:21 06-09-2023
убери в другое место - убрал, отъехал, опять повесил, и?
08:35:56 06-09-2023
за изменения в системе выхлопа лучше бы наказание придумали! Умиляют по вечерам подобные умники, решившие, что одни в городе, и никому не мешают!
09:08:45 06-09-2023
По мнению главы инспекции Черникова, от наказания ничего не изменится___ как это не изменится, а наполняемость бюджета?