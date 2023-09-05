В ГИБДД призвали не штрафовать водителей за гаджеты на лобовых стеклах авто

По мнению главы инспекции Черникова, от наказания ничего не изменится

05 сентября 2023, 19:48, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Использование больших планшетов на лобовых стеклах авто не приведет к привлечению к ответственности. Об этом заявил глава Госавтоинспекции Михаил Черников в ходе брифинга об изменениях перечня неисправностей и условий, запрещающих эксплуатацию авто.

"Если мы видим, что планшет огромный на лобовом стекле – это не означает привлечение к ответственности. Это означает то, что сотрудник Госавтоинспекции должен сказать: "Убери в другое место его". От того, что он выпишет штраф, мы все понимаем, не изменится ничего", – заявил он.

Черников отметил, что задач по наращиванию "административной практики" в этом случае не стоит, сообщает ТАСС.