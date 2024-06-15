В Алтайском крае две дороги перекрыли из-за дождей

Ограничения действуют в Солонешенском районе

15 июня 2024, 11:50, ИА Амител

Паводок / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Солонешенском районе Алтайского края ограничили движение на двух автомобильных дорогах, сообщили в региональном Минтрансе.

Из-за продолжительных дождей проезд недоступен по трассе Елиново – Рыбное и на подъезде к селу Тележиха.

На участках выставили дорожные знаки, ограничивающие движение автомобилей.

Утром 17 июня в Алтайском крае перекроют участок Чуйского тракта из-за проезда военных колонн.