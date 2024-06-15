В Алтайском крае две дороги перекрыли из-за дождей
Ограничения действуют в Солонешенском районе
15 июня 2024, 11:50, ИА Амител
Паводок / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
В Солонешенском районе Алтайского края ограничили движение на двух автомобильных дорогах, сообщили в региональном Минтрансе.
Из-за продолжительных дождей проезд недоступен по трассе Елиново – Рыбное и на подъезде к селу Тележиха.
На участках выставили дорожные знаки, ограничивающие движение автомобилей.
Утром 17 июня в Алтайском крае перекроют участок Чуйского тракта из-за проезда военных колонн.
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