Девушка погибла и три человека пострадали при опрокидывании "Тойоты" на Алтае
Среди раненых — малолетний ребенок
06 июня 2025, 16:32, ИА Амител
Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай
Девушка погибла в результате ДТП в Онгудайском районе Республики Алтай, сообщили в МВД региона.
Авария случилась 5 июня около 9 утра вблизи села Малый Яломан. По предварительным данным, 47-летняя жительница Горно-Алтайска за рулем Toyota RAV4 не справилась с управлением, съехала с дороги и перевернулась.
В результате до приезда скорой погибла 27-летняя пассажирка и пострадали три человека: водитель и еще два пассажира, в том числе малолетний ребенок.
Полицейские проводят проверку по факту произошедшего.
Ранее в Республике Алтай погибла пожилая пара при столкновении с деревом. Происшествие также случилось в Онгудайском районе.
23:55:26 06-06-2025
летела? ТО у машины когда был? развал-схождание хоть раз балансирован?? и еще куча вопросов, в тч про детское кресло