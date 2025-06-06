Девушка погибла и три человека пострадали при опрокидывании "Тойоты" на Алтае

Среди раненых — малолетний ребенок

06 июня 2025, 16:32, ИА Амител

Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай

Девушка погибла в результате ДТП в Онгудайском районе Республики Алтай, сообщили в МВД региона.

Авария случилась 5 июня около 9 утра вблизи села Малый Яломан. По предварительным данным, 47-летняя жительница Горно-Алтайска за рулем Toyota RAV4 не справилась с управлением, съехала с дороги и перевернулась.

В результате до приезда скорой погибла 27-летняя пассажирка и пострадали три человека: водитель и еще два пассажира, в том числе малолетний ребенок.

Полицейские проводят проверку по факту произошедшего.

Ранее в Республике Алтай погибла пожилая пара при столкновении с деревом. Происшествие также случилось в Онгудайском районе.