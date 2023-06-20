В Алтайском крае готовят к открытию три ФАПа

В Тальменском, Первомайском и Целинном районах

20 июня 2023, 15:44, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае скоро откроется еще три фельдшерско-акушерских пункта (ФАП), уже готовят необходимые для этого документы, сообщили в региональном Минздраве.

Медорганизации расположены в Новоеловке Тальменского района, в Октябрьском Первомайского района и Сухой Чемровке Целинного района.

"Новые ФАПы – это одноэтажные здания площадью 72 кв. м, с одинаковой планировкой. Здесь есть процедурный кабинет, совмещенный с прививочной, кабинет приема, помещение для хранения лекарственных средств, зона ожидания, санузел, котельная и другие подсобные помещения. Фельдшерско-акушерские пункты планируется оснастить новым оборудованием и мебелью. При проектировании объектов учтены принципы доступности для маломобильных граждан, предусмотрены пожарная сигнализация, система вентиляции", – рассказали в ведомстве.

Всего в 2023 году в Алтайском крае планируют открыть девять ФАПов и четыре врачебные амбулатории.