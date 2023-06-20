В Алтайском крае готовят к открытию три ФАПа
В Тальменском, Первомайском и Целинном районах
20 июня 2023, 15:44, ИА Амител
В Алтайском крае скоро откроется еще три фельдшерско-акушерских пункта (ФАП), уже готовят необходимые для этого документы, сообщили в региональном Минздраве.
Медорганизации расположены в Новоеловке Тальменского района, в Октябрьском Первомайского района и Сухой Чемровке Целинного района.
"Новые ФАПы – это одноэтажные здания площадью 72 кв. м, с одинаковой планировкой. Здесь есть процедурный кабинет, совмещенный с прививочной, кабинет приема, помещение для хранения лекарственных средств, зона ожидания, санузел, котельная и другие подсобные помещения. Фельдшерско-акушерские пункты планируется оснастить новым оборудованием и мебелью. При проектировании объектов учтены принципы доступности для маломобильных граждан, предусмотрены пожарная сигнализация, система вентиляции", – рассказали в ведомстве.
Всего в 2023 году в Алтайском крае планируют открыть девять ФАПов и четыре врачебные амбулатории.
18:10:16 20-06-2023
Да ну не может быть такого. 21 век и вдруг ФАПы, в советское время это было обыденно. А здесь прям прорыв какой то.
07:39:11 21-06-2023
Гость1 (18:10:16 20-06-2023) Да ну не может быть такого. 21 век и вдруг ФАПы, в советское... Скорее, это "нарыв". Будучи школьником, лето проводил у бабушки в деревне. Колхоз был богатый, и к началу 80-х у сельчан отпала надобность ездить в райцентр в медучреждения. Построена была полноценная поликлиника и больница-стационар, со службой скорой помощи. Люди проходили лечение в родном селе. Даже речь шла о каком-то профилактории, но 90-е помешали. И теперь остался лишь ФАП. Но здания больницы и поликлиники, что удивительно, стоят целые, нерастащенные
07:42:35 21-06-2023
Неимовернейший прорыв! Хоть и дело-то, в общем, хорошее... И тут же, параллельно, уничтожают отделения связи!