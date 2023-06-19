Губернатор Томенко сообщил о новых выплатах медикам
Доплачивать врачам старшего возраста, фельдшерам и медсестрам начнут уже с 1 июля
19 июня 2023, 09:00, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в День медика, 18 июня, посетил больницу скорой медицинской помощи № 2 Барнаула, где пообщался с сотрудниками и рассказал о мерах поддержки, которые стартуют 1 июля.
"С 1 июля планируем начать каждый месяц доплачивать врачам старшего возраста по 9 тысяч рублей, а фельдшерам, медсестрам – по 6 тысяч. А в целом по краю, как я уже говорил, заложили 1,5 миллиарда на три года на привлечение кадров в медучреждения и в городах, и в селах", – заявил глава региона.
Как напомнили в пресс-службе краевого правительства, по федеральным программам "Земский доктор" и "Сельский фельдшер по 1,5 миллиона рублей получают врачи и по 750 тысяч рублей – фельдшеры.
Напомним, после визита в эту больницу Томенко также рассказал о проблемах в сфере здравоохранения и их решении. По его словам, в крае много больниц, где наблюдается дефицит врачей и оборудования, но власти используют все возможности для поддержки медиков.
09:45:05 19-06-2023
Почему только им ?Другим семьи кормить не нужно?
10:04:37 19-06-2023
С 1 июля планируем начать каждый месяц доплачивать врачам старшего возраста по 9 тысяч рублей--Старший возраст, это сколько, после 80 или 90 лет?
10:49:49 19-06-2023
А на учителей в Год учителя обратят внимание? В школы молодежь очень неохотно идет работать...У нас в селе в школе работают люди пенсионного и предпенсионного возраста. Учителя прошли переподготовку, ведут предметы, которые даже близко не сочетаются между собой((( О каком качестве образования мы можем говорить? А что будет через 3-5 лет, когда уйдет старая гвардия?
10:54:16 19-06-2023
А че толку им зарплаты поднимать, как количество врачей отразиться на качестве? Как придешь на прием, на тебя волком смотрят, от обычных мед. манипуляций люди дохнуть как мухи начали. Сидят в большинстве своем от врача к врачу пинают!!!
11:48:29 19-06-2023
Гость (10:54:16 19-06-2023) А че толку им зарплаты поднимать, как количество врачей отра... Согласен, поведение у медиков так себе. Так еще и качество приема. Поставили диагноз грипп в прошлом году-оказалась гнойная ангина.
13:35:51 19-06-2023
А мне знакомый медик сказал, что одну выплату добавили, а другую убрали. Т.е. примерно то же самое и осталось в итоге.....
13:49:34 19-06-2023
А когда уже начнет платить достойную зарплату медикам.
19:47:57 19-06-2023
А подоходный налог брать с доплаты будут?