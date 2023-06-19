Губернатор Томенко сообщил о новых выплатах медикам

Доплачивать врачам старшего возраста, фельдшерам и медсестрам начнут уже с 1 июля

19 июня 2023, 09:00, ИА Амител

Фото: Антон Червяков / правительство Алтайского края

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в День медика, 18 июня, посетил больницу скорой медицинской помощи № 2 Барнаула, где пообщался с сотрудниками и рассказал о мерах поддержки, которые стартуют 1 июля.

"С 1 июля планируем начать каждый месяц доплачивать врачам старшего возраста по 9 тысяч рублей, а фельдшерам, медсестрам – по 6 тысяч. А в целом по краю, как я уже говорил, заложили 1,5 миллиарда на три года на привлечение кадров в медучреждения и в городах, и в селах", – заявил глава региона.

Как напомнили в пресс-службе краевого правительства, по федеральным программам "Земский доктор" и "Сельский фельдшер по 1,5 миллиона рублей получают врачи и по 750 тысяч рублей – фельдшеры.

Фото: Антон Червяков / правительство Алтайского края

Напомним, после визита в эту больницу Томенко также рассказал о проблемах в сфере здравоохранения и их решении. По его словам, в крае много больниц, где наблюдается дефицит врачей и оборудования, но власти используют все возможности для поддержки медиков.