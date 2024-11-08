В Алтайском крае хотят покупать квартиры медикам
Мера поддержки направлена на привлечение врачей в систему здравоохранения
08 ноября 2024, 12:35, ИА Амител
В Алтайском крае планируют покупать жилье медикам в строящихся домах. Финансирование оценивают в 110 млн рублей. Об этом сообщил на пресс-конференции министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.
Министр подчеркнул, что в данный момент 21 медику в Бийске требуется улучшение жилищных условий. Также в ведомстве заявили, что сейчас в регионе действует компенсация аренды жилья.
"Есть такая инициатива, и я надеюсь, мы ее реализуем. Это приобретение жилья для медиков в населенных пунктах, где это жилье строится. Актуальная история для Бийска. Мы видим, что 21 сотруднику требуется улучшение жилищных условий. Стоимость, по данным на сентябрь, оценивается в 110 млн рублей. Оцениваем такие же подходы и по другим нашим крупным городам", – рассказал Попов.
Это региональные меры поддержки медиков, направленные на привлечение и закрепление в системе здравоохранения. Их ввели в 2022 году, на три года выделили 1,5 млрд рублей.
Как заверил Попов, меры будут продлены еще на три года. Сумма 1,6 млрд рублей на эти цели уже согласована. В рамках программы рассматривают и приобретение квартир.
12:50:26 08-11-2024
Сколько медиков можно осчастливить на 110млн? 10-20 на край.
12:57:00 08-11-2024
Медики и так рабы , как их называла Долгова , при предоставлении жилья будут рабы в квадрате .
12:57:00 08-11-2024
Медики и так рабы , как их называла Долгова , при предоставлении жилья будут рабы в квадрате .
12:59:42 08-11-2024
поднимите им зарплату, квартиры сами купят.
13:24:52 08-11-2024
Сергей (12:59:42 08-11-2024) поднимите им зарплату, квартиры сами купят.... Так тогда на этом никто не наварится. А тут представьте - за разработку программы денежки, при распределении квартир тоже что-нибудь к нужным рукам прилипнет. А вы - деньги им дай. Это так никакому чиновнику работы не будет, если отменить все льготы, а вместо этого платить людям деньги. Они ж их еще и потратить могут по своему, а не чиновничьему, разумению.
15:11:43 08-11-2024
Квартиры служебные будут или в собственность?
16:14:48 08-11-2024
В ординаторской же есть диванчики? Нафига им квартиры???
Они итак недавно тут хвастались про гигазарплаты!
10:01:19 10-11-2024
Если бы не было социальных выплат, то медики в сельской местности получали бы только МРОТ. Оно так сейчас и есть. Я работаю в клинической лаборатории с опасными отходами (кровь, моча, мазки и. Т.д), а числюсь уборщицей, а должна быть санитаркой. И естественно получаю за уборщицу чистый МРОТ. Вот такая у нас справедливость. И правды не можешь добиться.