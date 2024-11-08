В Алтайском крае хотят покупать квартиры медикам

Мера поддержки направлена на привлечение врачей в систему здравоохранения

08 ноября 2024, 12:35, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Алтайском крае планируют покупать жилье медикам в строящихся домах. Финансирование оценивают в 110 млн рублей. Об этом сообщил на пресс-конференции министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.

Министр подчеркнул, что в данный момент 21 медику в Бийске требуется улучшение жилищных условий. Также в ведомстве заявили, что сейчас в регионе действует компенсация аренды жилья.

"Есть такая инициатива, и я надеюсь, мы ее реализуем. Это приобретение жилья для медиков в населенных пунктах, где это жилье строится. Актуальная история для Бийска. Мы видим, что 21 сотруднику требуется улучшение жилищных условий. Стоимость, по данным на сентябрь, оценивается в 110 млн рублей. Оцениваем такие же подходы и по другим нашим крупным городам", – рассказал Попов.

Это региональные меры поддержки медиков, направленные на привлечение и закрепление в системе здравоохранения. Их ввели в 2022 году, на три года выделили 1,5 млрд рублей.

Как заверил Попов, меры будут продлены еще на три года. Сумма 1,6 млрд рублей на эти цели уже согласована. В рамках программы рассматривают и приобретение квартир.