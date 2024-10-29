Глава алтайского Минздрава рассказал, как сильно выросли зарплаты медиков в регионе
Например, врачи в ЦРБ в среднем зарабатывают более 100 тысяч рублей
29 октября 2024, 13:00, ИА Амител
Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов рассказал в интервью Ngs22.ru, что совокупный доход медработников в сравнении с 2023 годом вырос как минимум в два раза.
"Есть два показателя – размер заработной платы и совокупный доход медицинского работника. Ряд социальных выплат не попадает в заработную плату, но серьезным образом повышает уровень оплаты труда", – отметил Попов.
Например, средний уровень зарплаты врача в крае – около 78 тысяч рублей. К этому добавляются еще и социальные выплаты. В частности, в районах плюс 50 тысяч рублей для врачей.
"Получается, что врачи в наших ЦРБ в среднем зарабатывают более 100 тысяч рублей. Такой совокупный доход", – подчеркнул министр.
Уровень зарплаты среднего медперсонала – 42 тысячи рублей, плюс соцвыплаты 30 тысяч рублей. В итоге, отметил Попов, выходит более 70 тысяч рублей. Младший медперсонал получает порядка 37-38 тысяч рублей, плюс доплаты.
"Есть еще различные краевые доплаты. С их учетом совокупный доход медработников в сравнении с 2023 годом вырос как минимум в два раза", – указал Попов.
13:06:08 29-10-2024
Если спросить медиков, какова реальность с их зарплатами?
13:32:50 29-10-2024
Гость (13:06:08 29-10-2024) Если спросить медиков, какова реальность с их зарплатами?... Примерно так и есть у нас врач получает от 60к до 90к, но это город, в селе до 100к населения чуть больше
13:49:49 29-10-2024
Гость (13:32:50 29-10-2024) Примерно так и есть у нас врач получает от 60к до 90к, но эт...
Тогда удивителен дефицит врачей в крае. Если все так хорошо, то почему никто не идёт работать? Или кто-то лукавит, умалчивая, что это средняя зарплата не за одну ставку, а за несколько?
14:39:23 29-10-2024
Гость из будущего (13:49:49 29-10-2024) Тогда удивителен дефицит врачей в крае. Если все так хор... Много уезжает в соседние регионы, Москву. А насчёт хорошо я не говорил.
15:09:07 29-10-2024
Гость из будущего (13:49:49 29-10-2024) Тогда удивителен дефицит врачей в крае. Если все так хор... Это на ставку, в село ехать ни кто не хочет.
15:44:39 29-10-2024
Гость из будущего (13:49:49 29-10-2024) Тогда удивителен дефицит врачей в крае. Если все так хор... Какая хрен разница? Одна ставка или две? Раз человек работает и его персональное кладбище не растет, то значит норм трудозатраты. А если сравнить овер 100К с зарплатами местной аудитории, которые извелись на стандартной рабочей продолжительности дня зарабатывать 25К, то это очень норм даже.
08:21:56 30-10-2024
Гость (15:44:39 29-10-2024) Какая хрен разница? Одна ставка или две? Раз человек работае... нет у врачей сотки, может у отдельных, приближенных к императору челяди..
35 лет стажа, 75-76 получается максимум, вышка + степень
09:56:58 11-11-2024
Гость (13:32:50 29-10-2024) Примерно так и есть у нас врач получает от 60к до 90к, но эт... Фельдшер скорой помощи в селе, отношусь к среднему медперсоналу, з/п была 25000, с октября-22500. Где ж моя з/п в среднем 42000? Или я не средний медперсонал, или я не в Алтайском крае живу?
14:23:42 29-10-2024
Гость (13:06:08 29-10-2024) Если спросить медиков, какова реальность с их зарплатами?... В пятницу жена (медсестра) 70тр получила на карточку зарплату.
14:50:30 29-10-2024
Гость (14:23:42 29-10-2024) В пятницу жена (медсестра) 70тр получила на карточку зарплат... А с каких пор у работников бюджетной сферы работодатель не соблюдает ТК и перечисляет всю сумму зп раз в месяц? Когда по ТК должно быть не реже, чем раз в 15 дней? Или вы хотите сказать, что 70 тысяч у нее это половина зп, причем уже за вычетом НДФЛ? Так тогда у вашей жены-медсестры зп примерно 160 тысяч.
14:56:08 29-10-2024
Гость (14:23:42 29-10-2024) В пятницу жена (медсестра) 70тр получила на карточку зарплат... И вдогонку - в пятницу было 25 число месяца. Заработную плату выплачивать позже 15 числа месяца, следующего за расчетным, работодатель права не имеет. Значит, это был аванс (ну или по нынешним терминам зп за первую половину месяца), и тот же вопрос - если аванс на руки 70, то какой же у нее оклад?
15:09:47 29-10-2024
Гость (14:56:08 29-10-2024) И вдогонку - в пятницу было 25 число месяца. Заработную плат... А вы в курсе, что аванс можно получить и больше или меньше, человек может выписал себе больше аванс, вот и все
15:29:33 29-10-2024
Гость (15:09:47 29-10-2024) А вы в курсе, что аванс можно получить и больше или меньше,...
Вам же черным по белому написали, что получила ЗП без всяких "а знаете, а имеет право и т.п." То есть, человек сознательно солгал, чтобы сделать видимость ЗП у медсестёр по 160 тысяч рублей. Но его сразу поймали за лживый язык.
20:49:31 29-10-2024
Гость (15:29:33 29-10-2024) Вам же черным по белому написали, что получила ЗП без вс... Это поповская братия - троллей, они, как мухи на мед слетаются.
15:37:53 29-10-2024
Гость (15:09:47 29-10-2024) А вы в курсе, что аванс можно получить и больше или меньше,... Эвона как... 30 годиков работаю официально и с белой зп, но чтобы можно было себе аванс больше или меньше выписывать в первый раз от вас слышу. При данной ситуации вас бухгалтерия в озере утопит, с радиатором отопления к ногам привязанным. Если в вашей шарашкиной конторе не пара калек трудится....
15:53:38 29-10-2024
Гость (15:37:53 29-10-2024) Эвона как... 30 годиков работаю официально и с белой зп, но ... Чуть больше 400 человек, бухгалтерия за стенкой, пишешь заявление и расчетчикам отдаешь. И всегда так было :) только бухгалтерия не распространяется об этом
16:24:45 29-10-2024
Гость (15:53:38 29-10-2024) Чуть больше 400 человек, бухгалтерия за стенкой, пишешь заяв... И каждый сотрудник может каждый месяц приходить с бумажкой и хотеть 20/25/27/38/75 и т.д. процентов авансом? Вот ни в жизнь не поверю)) Или это был "бонус" для приближенных к управлению?;)
16:45:53 29-10-2024
Гость (15:09:47 29-10-2024) А вы в курсе, что аванс можно получить и больше или меньше,... Ну не в размере ста процентов от оклада же) Ок, пусть это не 50%, а, скажем, 70. Все равно оклад получается больше ста на итого. Кмк, вранье. Ну либо та жена пашет на две-три ставки как минимум, если это реально, конечно.
09:43:45 30-10-2024
Гость (15:09:47 29-10-2024) А вы в курсе, что аванс можно получить и больше или меньше,...
нет.
нет понятия аванс в трудовом кодексе. есть зарплата первую половину месяца.
10:14:48 30-10-2024
Гость (14:56:08 29-10-2024) И вдогонку - в пятницу было 25 число месяца. Заработную плат... Так то, это устанавливается трудовым договором! У меня в бюджетной организации, 28 аванс и 13 ЗП и так официально Москва Министерство установило, че за дич пишите. И ни кого не волнует что оплата той же комуналки до 10 числа. На все наши доводы говорят, оставляйте с аванса, в том числе из-за этого по конторе текучка бешеная, мало кто больше года отрабатывает.
10:48:29 30-10-2024
Гость (10:14:48 30-10-2024) Так то, это устанавливается трудовым договором! У меня в бюд...
Вы сами то дичь не пишите. Правильно вам всё говорят. У вас аванс 28-го, а квитанции на оплату появляются 29-30-го. Вот и оплачивайте. Ничего же не меняется. Зачем вам ждать 10-го?
19:58:03 29-10-2024
Гость (13:06:08 29-10-2024) Если спросить медиков, какова реальность с их зарплатами?... Средний медперсонал сельская местность зарплата даже на 1,5 ставки не дотягивает до 30000 вместе с ночными.Спец добавка 30 000,если выработаны часы на ставку.Если по каким либо причинам сотрудник не полностью отработал месяц добавку начисляют не за фактически отработанное время.а убавляют количество часов,не знаю во всех ли районах так
08:20:22 30-10-2024
Гость (13:06:08 29-10-2024) Если спросить медиков, какова реальность с их зарплатами?... если взять его 4 млн в год, по 330 в месяц, то наверное..
13:33:25 29-10-2024
Неправда , нет такой зарплаты у медиков. Может быть в сельской местности , в городе получает средний мед персонал 30-35. Где надбавки и где такая зарплата ?
13:35:01 29-10-2024
может господин Попов объяснит почему в краевой на Ляпидевского в некоторых отделениях больные палаты сами моют?
14:35:34 29-10-2024
Гость (13:35:01 29-10-2024) может господин Попов объяснит почему в краевой на Ляпидевско... Потому что денег медсестры хотят. За 90тр можно и помыть палаты. Всех всё устраивает. Палаты чистые, медсестры при деньгах. Это примерно как вопрос почему нет кондуктора в трамвае, а оплату принимает водитель - денег всем охота.
14:59:19 29-10-2024
Гость (14:35:34 29-10-2024) Потому что денег медсестры хотят. За 90тр можно и помыть пал... Когда это медсестры палаты мыли? Вы ничего не путаете?
15:46:52 29-10-2024
Гость (13:35:01 29-10-2024) может господин Попов объяснит почему в краевой на Ляпидевско... Причем здесь санитарки и мытье полов?
13:41:16 29-10-2024
Что подсказывает, что Попов лукавит. Ну или он не знает реальной картины.
Есть тут медики? Развейте сомнения.
08:24:09 30-10-2024
Гость (13:41:16 29-10-2024) Что подсказывает, что Попов лукавит. Ну или он не знает реал... например, почему не говорит, что как минимум половина МЗ в краевой устроена и з/п получает
13:55:34 29-10-2024
Амик, пожалуйста, напишите среднюю зарплату в других областях,чтобы народ понимал,откуда берется СРЕДНЯЯ по краю.
Ведь есть воспитатели, дворники, соц.работники, педагоги доп. образования, сторожа, повара, учителя, охранники, кассиры... Без людей этих профессий невозможна жизнь. Но в комментариях порой так пренебрежительно отзываются о людях, у которых маленькая зарплата.
14:37:02 29-10-2024
те врачи , которых я знаю. получают ровно в 2 раза меньше
15:00:36 29-10-2024
Гость (14:37:02 29-10-2024) те врачи , которых я знаю. получают ровно в 2 раза меньше... Бессовестно врут.
15:48:07 29-10-2024
Гость (14:37:02 29-10-2024) те врачи , которых я знаю. получают ровно в 2 раза меньше... А я знаю, которые от 200 в месяц. И чья инфа точнее?
14:46:25 29-10-2024
Есть тут медики? Развейте сомнения.
Зачем медики, есть же официальные сайты с вакансиями на работу. Там медсёстрам обычно предлагается 30-35 тыс.
15:11:15 29-10-2024
Гость (14:46:25 29-10-2024) Есть тут медики? Развейте сомнения.Зачем медики, ест... Это в городе, в селе - больше.
15:07:43 29-10-2024
Я медсестра, живу в поселке. Сельская доплата к зарплате - 30 т.р. У врачей больше. Зарплаты сейчас хорошие, но не все хотят жить в селе.
15:31:33 29-10-2024
Кто-то здесь спросил: медики здесь есть, читаю.
Не очень высоки наши р/п , потолок 35р.
Врач с подработкой до 45-50 тр в городе и это в пол-ке.
15:52:24 29-10-2024
Вот и весь хрен до копейки. Сопли на кулак наматывают все без исключения. Ах, мы бюджетники, мы бедные, а как реальную фишку с доплатами показать, так это село, сюда не хотят. Естественно, всем хочется работать докторами в Москве с зарплатой под 300, чем на селе за 100. А еще лучше работать на Палм-Бич там только искусственное дыхание делай утонувшим, дай успевай кэш с карты тратить.
17:00:24 29-10-2024
37 лет стажа медсестры , в 2014 начислили 8 000 льготной пенсии ( уходим на 5 лет раньше). Всю жизнь на 1.5 ставки. Сейчас на пенсии 3 года уже. Пенсия 19 000. Имейте ввиду.
17:02:00 29-10-2024
Смотрю медики не сильно в заметке делятся своими зарплатами
17:54:07 29-10-2024
20 лет стажа, работаю в городской поликлинике, зарплата около 22-23 тысячи на ставку, если с подработками то 30 тысяч выходит в месяц, а подработки берем потому что не кто не идет за эти деньги работать
17:55:24 29-10-2024
Словно побывал на передаче «В гостях к сказки»
18:13:31 29-10-2024
Очень многое зависит от больницы и глав. врача. Где-то реально копейки платят, а где главнюк шевелится, там нормальные зарплаты, да и премии неплохие. 70-100 вполне выходит у узкого специалиста. Медсестрам платят меньше 25-40.
18:30:06 29-10-2024
... В личный кабинет Госуслуги приходят справки что я проходил диспансеризацию. Отродясь не проходил. Эти справки отправляю в страховую медкампанию. Так то Первомайская ЦРБ.
20:12:46 29-10-2024
Врач ЦРБ, пенсионер. З.п. около 55т.(1,5ставки). Соцвыплата-50т. Пенсия-25т.
20:33:07 29-10-2024
Гость (20:12:46 29-10-2024) Врач ЦРБ, пенсионер. З.п. около 55т.(1,5ставки). Соцвыплата-... Ну это очень хорошо. Так то еще жить можно !
20:37:16 29-10-2024
аванс 30, зарплата 15 так платят всем медикам, в другие дни выплат нет. Имеется ввиду числа.
20:48:50 29-10-2024
Врачи всегда получают хорошо, только все мало им. Мед сестры мало, как и всегда
20:55:09 29-10-2024
Проблема в том что
1. зарплаты идут на оплату кредитов:
2. жить хочется комфортно - в тундре вам и миллион не улучшит качество жизни
00:42:38 30-10-2024
Младшего персонала то есть санитарок не осталось совсем. Вон в Романово на скорой фельдшера сами пол в коридоре да в общем туалете моют, а потом пациентам этими руками уколы ставят. Сами наблюдали такую картину. Когда спросили почему так, ответ убил. Санитарок посокращали, а на скорую вообще не положено санитарки со слов руководства. Да как так, сами иногда обращаемся за помощью ночью на скорую, был случай, что ребенка вырвало. А убирала медсестра. А где санитарка то?
01:58:56 30-10-2024
Ничего себе..А все прибедняются! Попову можно и не поверить, но по комментам видно, что правда где- то рядом. А как лечить не хотят, так ох и ах- какие у них зарплаты! Заработались, особенно в поликлиниках. А сколько бездарей только название от врача и имеющих.
09:16:14 30-10-2024
Очень поздно спохватились, точка невозврата пройдена. Сочетание лжи и некомпентенции у руководителей сделали свое дело.
10:13:57 30-10-2024
Пусть хоть на бумаге будет все так хорошо.
10:32:17 30-10-2024
Совесть потихоньку отъезжает и наверху и внизу.Врачу о больных надо думать, а руководителям чтобы врач жил и работал достойно.
18:50:12 02-11-2024
Не просто балабол, а БАЛАБОЛИЩЕ!!! У жены за прошлый октябрь 36к за 158 часов, а за октябрь 2024 31к за 165 часов. Трындеть не мешки ворочать
21:59:06 06-11-2024
В октябре 2024 года произошло рекордное падение зарплаты медработников, пора всем в уборщики переходить, они больше медсестер получают.
22:47:35 06-11-2024
Судя по накалу и числу комментов не так все у вас гладко глава Минздрава региона Дмитрий Попов