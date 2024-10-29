Глава алтайского Минздрава рассказал, как сильно выросли зарплаты медиков в регионе

Например, врачи в ЦРБ в среднем зарабатывают более 100 тысяч рублей

29 октября 2024, 13:00, ИА Амител

Дмитрий Попов / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов рассказал в интервью Ngs22.ru, что совокупный доход медработников в сравнении с 2023 годом вырос как минимум в два раза.

"Есть два показателя – размер заработной платы и совокупный доход медицинского работника. Ряд социальных выплат не попадает в заработную плату, но серьезным образом повышает уровень оплаты труда", – отметил Попов.

Например, средний уровень зарплаты врача в крае – около 78 тысяч рублей. К этому добавляются еще и социальные выплаты. В частности, в районах плюс 50 тысяч рублей для врачей.

"Получается, что врачи в наших ЦРБ в среднем зарабатывают более 100 тысяч рублей. Такой совокупный доход", – подчеркнул министр.

Уровень зарплаты среднего медперсонала – 42 тысячи рублей, плюс соцвыплаты 30 тысяч рублей. В итоге, отметил Попов, выходит более 70 тысяч рублей. Младший медперсонал получает порядка 37-38 тысяч рублей, плюс доплаты.