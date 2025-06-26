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В Алтайском крае хотят учредить звание "Почетный донор Алтайского края"

По мнению авторов законопроекта, новое звание может стать мощным стимулом для донорства

26 июня 2025, 16:45, ИА Амител

Фракция ЛДПР в Алтайском заксобрании направила в правительство региона законопроект о присвоении звания "Почетный донор Алтайского края" .

Как пояснили авторы законопроекта, он разработан в целях признания вклада граждан в развитие донорства крови и ее компонентов.

Учреждение звания Почетный донор станет мощным стимулом для регулярного донорства, так как официальное признание заслуг перед обществом повышает мотивацию, считают во фракции.

"Это позволит значительно укрепить запасы компонентов крови в региональном банке. А этот резерв жизненно важен для экстренной помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях, крупных авариях или терапии тяжелобольных", - отметил председатель фракции Владимир Семенов.Он также добавил, что создание такого резерва позволит своевременно обеспечивать больницы компонентами крови и сократит время ожидания помощи, снизит риск осложнений и - продемонстрирует реальную заботу о здоровье населения.

Кого предлагают награждать званием Почетного донора Алтайского края?

Как следует из пояснительной записки, звание "Почетный донор Алтайского края" предлагается присваивать гражданам, постоянно проживающим на территории региона и сдавшим безвозмездно:

  • кровь и ее компоненты (за исключением плазмы крови) от 30 и до 40 раз;
  •  кровь и ее компоненты от 20 и до 25 раз и плазму крови от 30 до 40 раз;
  • кровь и ее компоненты менее 20 раз и плазму крови от 40 и до 60 раз;
  • плазму крови от 40 до 60 раз.

В законопроекте также указывается, что гражданам, которым присвоено это звание, предоставляются меры социальной поддержки,  в порядке, установленном правительством Алтайского края.

Напомним, сейчас доноры в Алтайском крае могут претендовать только на звание "Почётный донор России"

Для получения этого звания нужно сдать:

  • 40 раз — цельную кровь
  • 60 раз — плазму крови
  • Всего 40 раз, из них цельной крови не менее 25 раз. Например, 30 донаций цельной крови + 10 донаций плазмы
  • Всего 60 раз, из них цельной крови не менее 1 раза и не более 24 раз. Например, 10 донаций цельной крови + 50 донаций плазмы

Обратите внимание: сдача таких компонентов крови, как эритроциты, тромбоциты и гранулоциты, приравнивается к сдаче цельной крови.

"Почетные доноры России" награждаются нагрудным знаком и имеют право на меры социальной поддержки, в том числе ежегодную денежную выплату: в 2025 году она составляет 18 103,69 рублей (по данным Госуслуг).
Также они имеют право на:

  • Первоочередное приобретение по месту работы или учёбы льготных путёвок на санаторно-курортное лечение;
  • Внеочередное оказание медицинской помощи по ОМС;
  • Предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в удобное время года.
Фото: unsplash.com

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НОВОСТИОбщество

Комментарии 7

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Гость

16:47:39 26-06-2025

И... Почетным донором Алтайского края станет незамедлительно г-н Попов. Ну, он же уже 1 раз сдал кровь)

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Почетный донор России

17:19:20 26-06-2025

Единственное, что работает, это ежегодная выплата 18 тыс. Больше никаких льгот. Их отменил президент Путин в 2004 году.

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Андрей

18:12:41 26-06-2025

И какая разница от почётного донора России?

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Гость

21:39:04 26-06-2025

Для кого сдавать кровь? Побывал в реанимации лет 15 назад, кровь для меня сдавали родственники и друзья.

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Гость

16:04:01 27-06-2025

Гость (21:39:04 26-06-2025) Для кого сдавать кровь? Побывал в реанимации лет 15 назад, к...
Сейчас не переливают кровь напрямую, потому что кровь должна пройти все необходимые проверки. Т.е. твои родственники и друзья сдавали кровь не именно для тебя, а чтобы в банке крови был необходимый запас для других.

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Гость

05:40:36 27-06-2025

Почетного донора России не хватает?

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Гость

13:23:30 27-06-2025

В Москве и Омске точно знаю много льгот, всё региональное, а федеральная одна выплата и всё

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