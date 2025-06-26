В Алтайском крае хотят учредить звание "Почетный донор Алтайского края"

По мнению авторов законопроекта, новое звание может стать мощным стимулом для донорства

26 июня 2025, 16:45, ИА Амител

Фракция ЛДПР в Алтайском заксобрании направила в правительство региона законопроект о присвоении звания "Почетный донор Алтайского края" .

Как пояснили авторы законопроекта, он разработан в целях признания вклада граждан в развитие донорства крови и ее компонентов.

Учреждение звания Почетный донор станет мощным стимулом для регулярного донорства, так как официальное признание заслуг перед обществом повышает мотивацию, считают во фракции.

"Это позволит значительно укрепить запасы компонентов крови в региональном банке. А этот резерв жизненно важен для экстренной помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях, крупных авариях или терапии тяжелобольных", - отметил председатель фракции Владимир Семенов.Он также добавил, что создание такого резерва позволит своевременно обеспечивать больницы компонентами крови и сократит время ожидания помощи, снизит риск осложнений и - продемонстрирует реальную заботу о здоровье населения.

Кого предлагают награждать званием Почетного донора Алтайского края?

Как следует из пояснительной записки, звание "Почетный донор Алтайского края" предлагается присваивать гражданам, постоянно проживающим на территории региона и сдавшим безвозмездно:

кровь и ее компоненты (за исключением плазмы крови) от 30 и до 40 раз;

кровь и ее компоненты от 20 и до 25 раз и плазму крови от 30 до 40 раз;

кровь и ее компоненты менее 20 раз и плазму крови от 40 и до 60 раз;

плазму крови от 40 до 60 раз.

В законопроекте также указывается, что гражданам, которым присвоено это звание, предоставляются меры социальной поддержки, в порядке, установленном правительством Алтайского края.



Напомним, сейчас доноры в Алтайском крае могут претендовать только на звание "Почётный донор России".

Для получения этого звания нужно сдать:

40 раз — цельную кровь

60 раз — плазму крови

Всего 40 раз, из них цельной крови не менее 25 раз. Например, 30 донаций цельной крови + 10 донаций плазмы

Всего 60 раз, из них цельной крови не менее 1 раза и не более 24 раз. Например, 10 донаций цельной крови + 50 донаций плазмы

Обратите внимание: сдача таких компонентов крови, как эритроциты, тромбоциты и гранулоциты, приравнивается к сдаче цельной крови.

"Почетные доноры России" награждаются нагрудным знаком и имеют право на меры социальной поддержки, в том числе ежегодную денежную выплату: в 2025 году она составляет 18 103,69 рублей (по данным Госуслуг).

Также они имеют право на: