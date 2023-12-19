В Алтайском крае ищут не учтенных в военкоматах мигрантов с гражданством РФ
Мужчин младше 27 лет призовут на срочную службу, остальным предложат контракт
19 декабря 2023, 08:45, ИА Амител
В Алтайском крае сотрудники военкоматов и полицейские проводят рейды по выявлению получивших российское гражданство мигрантов, которые не встали на воинский учет. Об этом пишет "Банкфакс" со ссылкой на военный следственный отдел Барнаульского гарнизона.
Так, 15 декабря одна из таких проверок прошла в Алейске. Тогда отыскали трех бывших иностранцев и доставили их в военный комиссариат для оформления документов.
Отмечается, что граждан младше 27 лет призовут на срочную службу. Остальным предложат контракт.
В конце сентября в Алтайском крае подписали распоряжение об осеннем призыве, в котором говорилось об остром дефиците призывников и намерениях уделить особое внимание гражданам, находящимся в длительном розыске.
08:53:17 19-12-2023
Что уже можно начинать подсказывать?
09:42:33 19-12-2023
добро пожаловать в индустриальный район г. Барнаула. особенно рынок ВДНХ! план выполните на раз-два)
09:56:46 19-12-2023
Гость (09:42:33 19-12-2023) добро пожаловать в индустриальный район г. Барнаула. особенн... Не все так просто, у них обычно к 27 года по 3-4 ребенка, призыву не подлежат.
09:58:27 19-12-2023
Открывайте сайт Алтайский футбол. Там команды ихние ихними словами называются. Смотрите расписание игр приходите и пакуйте (там ещё и болельщиков ихних как у дурака махорки)
11:25:08 19-12-2023
Гость (09:58:27 19-12-2023) Открывайте сайт Алтайский футбол. Там команды ихние ихними с... мигранты - граждане РФ- это не всегда те, о ком вы подумали. это легко может быть Ваня Смирнов , переехавший из Калуги в Тобольск, и его команда будет "Динамо" или "Спартак".
12:37:26 19-12-2023
Элен без ребят (11:25:08 19-12-2023) мигранты - граждане РФ- это не всегда те, о ком вы подумали.... это легко может быть Ваня Смирнов --- скорее всего Ваню нашли, а не нашли тех, о ком тут и подумали
10:11:02 19-12-2023
Хорошая новость
10:39:00 19-12-2023
По Ул. Никитина от Красноармейского в сторону Челюскинцев пройтись нужно по левой стороне. Там сотни их живут. Особенно в районе Покровского Собора.
10:54:38 19-12-2023
они уже и на Южном попадаются, где дома новые стоят
11:33:08 19-12-2023
ну дык надо прям там, где гражданство РФ выдают сразу и упаковывать. или тогда очередь совсем исчезнет? и как демографию тогда выправлять?
12:14:28 19-12-2023
И как? Хоть что-нибудь наскребли?
12:15:05 19-12-2023
ну в общем начальный план-действий мы вам набросали... дело за государством...!?
21:33:10 19-12-2023
Бездельники проплаченые. Что их искать они на виду везде где не попадя. А граждане не помогают потому что знают продадут и подставят.