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В Алтайском крае ищут не учтенных в военкоматах мигрантов с гражданством РФ

Мужчин младше 27 лет призовут на срочную службу, остальным предложат контракт

19 декабря 2023, 08:45, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

В Алтайском крае сотрудники военкоматов и полицейские проводят рейды по выявлению получивших российское гражданство мигрантов, которые не встали на воинский учет. Об этом пишет "Банкфакс" со ссылкой на военный следственный отдел Барнаульского гарнизона.

Так, 15 декабря одна из таких проверок прошла в Алейске. Тогда отыскали трех бывших иностранцев и доставили их в военный комиссариат для оформления документов.

Отмечается, что граждан младше 27 лет призовут на срочную службу. Остальным предложат контракт.

В конце сентября в Алтайском крае подписали распоряжение об осеннем призыве, в котором говорилось об остром дефиците призывников и намерениях уделить особое внимание гражданам, находящимся в длительном розыске.

Алтайский край Мигранты

Комментарии 13

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Гость

08:53:17 19-12-2023

Что уже можно начинать подсказывать?

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Гость

09:42:33 19-12-2023

добро пожаловать в индустриальный район г. Барнаула. особенно рынок ВДНХ! план выполните на раз-два)

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Гость

09:56:46 19-12-2023

Гость (09:42:33 19-12-2023) добро пожаловать в индустриальный район г. Барнаула. особенн... Не все так просто, у них обычно к 27 года по 3-4 ребенка, призыву не подлежат.

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Гость

09:58:27 19-12-2023

Открывайте сайт Алтайский футбол. Там команды ихние ихними словами называются. Смотрите расписание игр приходите и пакуйте (там ещё и болельщиков ихних как у дурака махорки)

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Элен без ребят

11:25:08 19-12-2023

Гость (09:58:27 19-12-2023) Открывайте сайт Алтайский футбол. Там команды ихние ихними с... мигранты - граждане РФ- это не всегда те, о ком вы подумали. это легко может быть Ваня Смирнов , переехавший из Калуги в Тобольск, и его команда будет "Динамо" или "Спартак".

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Гость

12:37:26 19-12-2023

Элен без ребят (11:25:08 19-12-2023) мигранты - граждане РФ- это не всегда те, о ком вы подумали.... это легко может быть Ваня Смирнов --- скорее всего Ваню нашли, а не нашли тех, о ком тут и подумали

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Гость

10:11:02 19-12-2023

Хорошая новость

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Гость

10:39:00 19-12-2023

По Ул. Никитина от Красноармейского в сторону Челюскинцев пройтись нужно по левой стороне. Там сотни их живут. Особенно в районе Покровского Собора.

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Гость

10:54:38 19-12-2023

они уже и на Южном попадаются, где дома новые стоят

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Гость

11:33:08 19-12-2023

ну дык надо прям там, где гражданство РФ выдают сразу и упаковывать. или тогда очередь совсем исчезнет? и как демографию тогда выправлять?

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Гость

12:14:28 19-12-2023

И как? Хоть что-нибудь наскребли?

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Гость

12:15:05 19-12-2023

ну в общем начальный план-действий мы вам набросали... дело за государством...!?

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Гость

21:33:10 19-12-2023

Бездельники проплаченые. Что их искать они на виду везде где не попадя. А граждане не помогают потому что знают продадут и подставят.

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