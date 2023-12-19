В Алтайском крае ищут не учтенных в военкоматах мигрантов с гражданством РФ

Мужчин младше 27 лет призовут на срочную службу, остальным предложат контракт

19 декабря 2023, 08:45, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Алтайском крае сотрудники военкоматов и полицейские проводят рейды по выявлению получивших российское гражданство мигрантов, которые не встали на воинский учет. Об этом пишет "Банкфакс" со ссылкой на военный следственный отдел Барнаульского гарнизона.

Так, 15 декабря одна из таких проверок прошла в Алейске. Тогда отыскали трех бывших иностранцев и доставили их в военный комиссариат для оформления документов.

Отмечается, что граждан младше 27 лет призовут на срочную службу. Остальным предложат контракт.

В конце сентября в Алтайском крае подписали распоряжение об осеннем призыве, в котором говорилось об остром дефиците призывников и намерениях уделить особое внимание гражданам, находящимся в длительном розыске.