В Алтайском крае из-за непогоды остаются закрытыми три региональные трассы

Ограничения на остальных дорогах сняты

14 февраля 2025, 06:50, ИА Амител

Метель на трассе / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Три региональные дороги в Алтайском крае остаются закрытыми из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщили в региональном МЧС.

По состоянию на 06:00 часов 14 февраля, ограничения действуют на следующих трассах:

К-05 Бийск – Мартыново – Ельцовка – граница Кемеровской области (в пределах Бийского и Целинного районов);

К-11 Бийск – Карабинка – граница Республики Алтай (в пределах Бийского и Солтонского районов);

К-34 Бийск – Усятское – Верх-Кажа в границах Бийского и Красногорского районов.

На остальных дорогах проезд открыт для всех видов транспорта.