Перекрытие трасс в Алтайском крае. Главное

Движение на дорогах ограничивают из-за непогоды

13 февраля 2025, 21:27, ИА Амител

Метель на трассе / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае 13 февраля бушуют метели, ветер и сильный снег. Из-за этого ряд региональных трасс столкнулись с ограничениями движения. Какие дороги и на каких участках перекрыли – в материале amic.ru.

Перечисленные трассы перекрыты для всех видов транспорта.

Р-256 "Чуйский тракт" (от Новоалтайска до Бийска).

К-05 Бийск – Мартыново – Ельцовка – граница Кемеровской области (от поселка Первомайского до села Верх-Марушка).

К-05 Бийск – Мартыново – Ельцовка – граница Кемеровской области (от села Верх-Марушка до села Целинное).

К-34 Бийск – Усятское – Соусканиха – Верх-Кажа (от Бийска до села Соусканиха).

К-11 Бийск – Карабинка – граница Республики Алтай (от Бийска до села Карабинка).

К-02 Павловск – Камень-на-Оби – граница Новосибирской области (от Павловска до села Крутиха).

А-321 Барнаул – Павловск – граница с Республикой Казахстан (от Березовки до Романово).

А-322 Барнаул – Рубцовск – граница с Казахстаном (от Барнаула до Поспелихи).

К-03 Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловское – Кулунда – Бурла – граница Новосибирский области (от Змеиногорска до Рубцовска).

При происшествии на дороге звоните в диспетчерские службы:

дежурный ФКУ Упрдор "Алтай": +7 (3852) 63-14-59;

дежурный КГКУ "Алтайавтодор": +7 (3852) 507-512, 8-800-222-3169;

дежурный УГИБДД: +7 (3852) 39-35-86.

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