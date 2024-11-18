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В Алтайском крае из-за непогоды потеряли урожай на 133 млн рублей

Пострадало 29 сельскохозяйственных предприятий

18 ноября 2024, 16:35, ИА Амител

Уборочная кампания / Фото: Clare Tallamy / unsplash.com
Уборочная кампания / Фото: Clare Tallamy / unsplash.com

Потери урожая из-за непогоды в Алтайском крае составили 133 млн рублей. Как сообщает ТАСС, об этом заявил глава регионального Минсельхоза Сергей Межин.

Всего от неблагоприятных погодных условий во время уборочной кампании пострадало 29 сельскохозяйственных предприятий. Урожай списали на полях площадью 9,5 тысячи гектаров.

Напомним, что проливные дожди, которые шли в августе и сентябре, создали проблемы для уборочной кампании. Из-за переувлажненности почвы зерно начало прорастать на корню и в валках. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко ввел режим чрезвычайной ситуации – это даст возможность аграриям получить страховые выплаты и пересмотреть условия по кредитам.

Алтайский край сельское хозяйство

Комментарии 2

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Гость

11:23:47 19-11-2024

На простых смертных никак не отразится.

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Гость

12:22:20 19-11-2024

спать надо было меньше!

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