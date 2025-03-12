В Алтайском крае из-за ОРВИ полностью закрыли десять школ

Также закрыто пять детских садов

12 марта 2025, 21:45, ИА Амител

Медицинская маска / Фото: amic.ru

В Алтайском крае в связи с заболеваемостью ОРВИ полностью закрыли десять школ и пять детсадов. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

"В связи с отсутствием более 20% детей по причине заболевания ОРВИ полностью закрыто 10 школ (Алейск, Бийск, Ельцовский, Троицкий, Романовский, Хабарский районы)", – говорится в сообщении.

Частично закрыли 291 класс в 90 школах. Также полностью закрыто пять детских садов: Тальменском, Целинном, Троицком и Панкрушихинском районах.

Всего за неделю с 3 по 9 марта в Алтайском крае зарегистрировали 30 тысяч случаев заболевания ОРВИ. Показатели стали ниже на 3,2% по сравнению с прошлой неделей.

"Среди заболевших ОРВИ при лабораторных исследованиях отмечается циркуляция вируса гриппа В, гриппа А(Н1N1)09, а также вирусов негриппозной этиологии (риновирусы, метапневмовирусы)", – отметили в ведомстве.

Роспотребнадзор призывает граждан соблюдать общие меры профилактики ОРВИ и гриппа.