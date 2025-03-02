Более 30 тысяч случаев ОРВИ зарегистрировали в Алтайском крае за неделю

Заболеваемость выросла на 3,1%

02 марта 2025, 07:20, ИА Амител

Фото: Mark König / unsplash.com.

В Алтайском крае за восьмую неделю 2025 года зарегистрировали 30,3 тысячи случаев заболевания ОРВИ, сообщили в Роспотребнадзоре региона.

Это выше результата прошлой недели на 3,1%.

Среди заболевших отмечается циркуляция вирусов гриппа В, A, а также риновирусов, метапневмовирусов и риносинцитиальных вирусов.

Жителей просят соблюдать меры профилактики, при недомогании обращаться к врачу, а также тщательно следить за самочувствием своих детей и отправлять их в школы и детсады только здоровыми.

В конце февраля из-за ОРВИ в крае закрыли на карантин девять школ.