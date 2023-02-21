В Алтайском крае из-за праздников изменится расписание пригородных поездов
График подкорректируют не для всех направлений
21 февраля 2023, 10:30, ИА Амител
Фото: amic.ru
В Алтайском крае расписание пригородных поездов изменится в связи с праздниками в феврале и марте, сообщили в пресс-службе регионального Минтранса.
Изменения будут такими:
- 23, 24 февраля и 8 марта отменяются электропоезда:
№ 6021 Озерки – Барнаул (отправление в 04:34, прибытие в 05:56);
№ 6101 Депо – Барнаул (отправление в 07:06, прибытие в 07:45);
№ 6020 Барнаул – Красный Боец (отправление в 18:36, прибытие в 20:36);
№ 7105 Заринская – Барнаул (отправление в 06:48, прибытие в 08:25).
- 23 февраля назначаются пригородные поезда:
№ 6111 Барнаул – Ребриха (отправление в 09:04, прибытие в 12:06);
№ 6112 Ребриха – Барнаул (отправление в 13:42, прибытие в 16:47).
- 8 марта назначается электропоезд: № 6227 Заринская – Барнаул (отправление в 14:40, прибытие в 16:47).
- 9 марта отменяется электропоезд: № 6001 Озерки – Барнаул (отправление в 05:35, прибытие в 06:55).
- 9 марта назначается электропоезд: № 6775 Сузун – Барнаул (отправление в 04:01, прибытие 06:55).
Расписание остальных электричек – без изменений.
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