В Алтайском крае из-за праздников изменится расписание пригородных поездов

График подкорректируют не для всех направлений

21 февраля 2023, 10:30, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Алтайском крае расписание пригородных поездов изменится в связи с праздниками в феврале и марте, сообщили в пресс-службе регионального Минтранса.

Изменения будут такими:

23, 24 февраля и 8 марта отменяются электропоезда:

№ 6021 Озерки – Барнаул (отправление в 04:34, прибытие в 05:56);

№ 6101 Депо – Барнаул (отправление в 07:06, прибытие в 07:45);

№ 6020 Барнаул – Красный Боец (отправление в 18:36, прибытие в 20:36);

№ 7105 Заринская – Барнаул (отправление в 06:48, прибытие в 08:25).

№ 6021 Озерки – Барнаул (отправление в 04:34, прибытие в 05:56); № 6101 Депо – Барнаул (отправление в 07:06, прибытие в 07:45); № 6020 Барнаул – Красный Боец (отправление в 18:36, прибытие в 20:36); № 7105 Заринская – Барнаул (отправление в 06:48, прибытие в 08:25). 23 февраля назначаются пригородные поезда:

№ 6111 Барнаул – Ребриха (отправление в 09:04, прибытие в 12:06);

№ 6112 Ребриха – Барнаул (отправление в 13:42, прибытие в 16:47).

№ 6111 Барнаул – Ребриха (отправление в 09:04, прибытие в 12:06); № 6112 Ребриха – Барнаул (отправление в 13:42, прибытие в 16:47). 8 марта назначается электропоезд: № 6227 Заринская – Барнаул (отправление в 14:40, прибытие в 16:47).

9 марта отменяется электропоезд: № 6001 Озерки – Барнаул (отправление в 05:35, прибытие в 06:55).

9 марта назначается электропоезд: № 6775 Сузун – Барнаул (отправление в 04:01, прибытие 06:55).

Расписание остальных электричек – без изменений.

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