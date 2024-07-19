В Алтайском крае из-за военных дважды перекроют дороги 19 июля

Ограничения введут утром и днем на полчаса каждое

19 июля 2024, 08:30, ИА Амител

Военная колонна / Фото: eng.mil.ru

В Алтайском крае 19 июля дважды перекроют дороги из-за проезда военных колонн, сообщили в телеграм-канале региональной Госавтоинспекции.

Ограничения будут действовать:

с 09:00 до 09:30 по маршруту ЗАТО Сибирский – Р-256 "Чуйский тракт" – садоводство "Горизонт";

с 13:30 до 14:00 по маршруту садоводство "Горизонт" – Р-256 "Чуйский тракт" – ЗАТО Сибирский.

Водителей просят с пониманием отнестись к ситуации и учитывать, что маршрут и время сопровождения колонн могут быть изменены.