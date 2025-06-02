В Алтайском крае из-за воинских колонн перекроют участок дороги

Проезд закроют на три часа

02 июня 2025, 18:15, ИА Амител

Дорожный знак "Стоп" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае в связи с движением воинских колонн закроют проезд для гражданского транспорта по маршруту Новокраюшкино – штатная дорога – Р-256 "Чуйский тракт" – ЗАТО Сибирский, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Участок будет перекрыт 3 июня с 06:00 до 09:00.

"Маршрут и время сопровождения могут быть изменены инициатором", – отметили в ведомстве.

Водителей призывают с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.

Напомним, с 2 июня часть Красноармейского в Барнауле перекроют из-за ремонта. Как будет ходить транспорт – в материале amic.ru.