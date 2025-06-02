Часть Красноармейского в Барнауле перекроют из-за ремонта. Как будет ходить транспорт?

Работы начнутся 2 июня в 22 часа

02 июня 2025, 15:30, ИА Амител

Пересечение Красноармейского и Анатолия / Фото: мэрия Барнаула

В Барнауле с 2 июня начнется замена трамвайных путей на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Анатолия. Подобные работы недавно проводили на площади Октября. На время реконструкции перекроют часть проспекта Красноармейского и изменится схема движения общественного транспорта. Накануне старта работ председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту Валерий Ведяшкин провел выездное совещание.

Когда начнутся ремонтные работы?

Работы проведут по нечетной стороне проспекта Красноармейского. Движение по четной стороне будет осуществляться в прежнем режиме. К ремонту трамвайного узла на проспекте Красноармейском и улице Анатолия приступят 2 июня в 22 часа. Завершить его планируют до 23 июня. В настоящее время подготовительные работы выполнены в полном объеме.

"Мы осуществили корректировку светофорных объектов на пр. Красноармейском, ул. Гоголя, Никитина, Челюскинцев, Партизанской. Специалисты комитета после введения ограничений будут продолжать мониторинг дорожной обстановки и при необходимости корректировать работу светофорных объектов, а на перекрестках будут работать экипажи ДПС", – приводит слова Валерия Ведяшкина пресс-служба мэрии.

Как будет ходить транспорт?

Водителей просят заранее выбирать альтернативные маршруты проезда. Объехать этот участок можно будет по улицам Гоголя, Никитина, Челюскинцев, Партизанской, Мамонтова, а также по проспектам Социалистическому и Ленина.

Как будет ходить общественный транспорт?

Схема движения трамваев и автобусов изменится:

– автобусные маршруты № 2, 33р, 47, 57, 60, 65, 73р, 77, 80, 108 будут ходить следующим образом: пр. Красноармейский – ул.Партизанская, Челюскинцев – ул. Гоголя – пр. Красноармейский, далее – по маршруту. В обратном направлении изменение схем движения автобусов не требуется;

– маршрут трамвая № 1: ст. Докучаево – ул. Попова – пр. Космонавтов – пр. Калинина – ул. Северо-Западная – ул. Антона Петрова – ул. Советской Армии – пр. Коммунаров – Депо № 1;

– маршрут трамвая № 5: Молочный комбинат – пр. Космонавтов – ул. Малахова – ул. Антона Петрова – ул. Советской Армии – пр. Строителей – ул. Челюскинцев – ул. Анатолия – ст. Депо № 1;

– маршрут трамвая № 7: Депо № 3 – ул. Малахова – ул. Власихинская – ул. Попова – ул. Антона Петрова – ул. Северо-Западная – пр. Ленина – ул. Кулагина – п. Восточный.

Маршрут трамвая № 4 временно работать не будет.

Какой транспорт будет перевозить барнаульцев в нагорную часть Барнаула?

Для минимизации неудобств транспортного обслуживания жителей Змеиногорского тракта будет организован короткий платный маршрут № 7к. Он будет ездить от ул. Пушкина до ост. "Кордон". Это будет две сцепки по два вагона.

Какие работы вообще запланированы?

Предстоит выполнить демонтаж старого верхнего строения пути, асфальта и уложить новую рельсошпальную решетку, провести работы по благоустройству и укладке нового асфальта. Всего на проспекте Красноармейском будет уложено более 900 метров шпал и 400 метров рельсов одиночного пути.