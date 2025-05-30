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Коровы и куры погибли при пожаре в алтайском селе

Огонь потушили на площади 100 "квадратов"

30 мая 2025, 09:40, ИА Амител

Фото: Thomas Iversen / unsplash.com
Фото: Thomas Iversen / unsplash.com

Две коровы и 15 кур погибли при пожаре в селе Романово Усть-Пристанского района Алтайского края, сообщили в телеграм-канале МЧС региона.

Инцидент случился ночью 29 мая. Горели частный дом и сарай, на момент прибытия пожарных крыша хозпостройки частично обрушилась.

"Пожар ликвидирован на площади 100 квадратных метров. На месте работали четыре человека личного состава, были задействованы две единицы техники. В результате пожара погибли две коровы и 15 кур", – сообщили в ведомстве.

В качестве самой вероятной причины произошедшего спасатели называют нарушение правил монтажа электрооборудования.

Всего за сутки 29 мая в Алтайском крае потушили 21 пожар, 11 из них – в жилом секторе. В Барнауле ликвидировали пять возгораний. 

Ранее в мае в селе Караси Крутихинского района при пожаре в сарае погибли шесть телят, семь овец и домашняя птица.

Алтайский край Пожары

Комментарии 3

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Musik

09:46:26 30-05-2025

шаверма подешевеет.

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1

10:07:32 30-05-2025

Продам копчёных курочек.
Продам копчёную говядину.

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Светлана

01:47:31 31-05-2025

Сгорел сарай, гори и хата. Животинок жалко.

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