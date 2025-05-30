Коровы и куры погибли при пожаре в алтайском селе
Огонь потушили на площади 100 "квадратов"
30 мая 2025, 09:40, ИА Амител
Две коровы и 15 кур погибли при пожаре в селе Романово Усть-Пристанского района Алтайского края, сообщили в телеграм-канале МЧС региона.
Инцидент случился ночью 29 мая. Горели частный дом и сарай, на момент прибытия пожарных крыша хозпостройки частично обрушилась.
"Пожар ликвидирован на площади 100 квадратных метров. На месте работали четыре человека личного состава, были задействованы две единицы техники. В результате пожара погибли две коровы и 15 кур", – сообщили в ведомстве.
В качестве самой вероятной причины произошедшего спасатели называют нарушение правил монтажа электрооборудования.
Всего за сутки 29 мая в Алтайском крае потушили 21 пожар, 11 из них – в жилом секторе. В Барнауле ликвидировали пять возгораний.
Ранее в мае в селе Караси Крутихинского района при пожаре в сарае погибли шесть телят, семь овец и домашняя птица.
09:46:26 30-05-2025
шаверма подешевеет.
10:07:32 30-05-2025
Продам копчёных курочек.
Продам копчёную говядину.
01:47:31 31-05-2025
Сгорел сарай, гори и хата. Животинок жалко.