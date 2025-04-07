В Алтайском крае из-за затопления трассы ограничили движение транспорта

Уровень воды поднялся в реке Ише

07 апреля 2025, 13:55, ИА Амител

Знак "Стоп" / Фото: pxhere.com

На алтайской трассе перекрыли движение транспорта из-за подъема воды в реке Ише. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Проезжую часть затопило на трех участках автодороги Н-2003 Красногорское – Карагайка – Ивановка.

С 12:00 7 апреля проезд временно ограничили для всех видов транспорта на участке с 12 км + 600 м до 14 км + 350 м.

Движение восстановят по мере улучшения обстановки.

Напомним, с 7 апреля в Алтайском крае перекрыли проезд для большегрузов примерно на 300 региональных трассах. Такие меры распространяются на грузовики с нагрузкой на ось более шести тонн, у которых нет специального разрешения. Запрет продлится до 6 мая.