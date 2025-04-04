В Алтайском крае ограничат проезд для большегрузов с 7 апреля

Крупногабаритному транспорту запретят передвигаться почти по 300 трассам

04 апреля 2025, 13:00, ИА Амител

Грузовики / Фото: amic.ru

В Алтайском крае с 7 апреля начнут действовать сезонные ограничения на проезд для грузовых автомобилей и коснутся около 300 региональных трасс. Об этом сообщили в краевом Министерстве транспорта.

Такие меры будут распространяться на транспорт с нагрузкой на ось более шести тонн, у которого нет специального разрешения. Запрет продлится до 6 мая.

"Это связано с необходимостью сохранения дорожного покрытия в период весеннего паводка. Из-за таяния снега и разлива рек грунт переувлажняется и теряет несущую способность. В итоге дорожные конструкции ослабляются и не могут выдерживать прежнюю нагрузку. Для того чтобы уменьшить вред, наносимый дорожному полотну, и не допустить его разрушения, на время паводков вводятся ограничения на движение большегрузов", – пояснили в ведомстве.

При этом ограничения не касаются пассажирских перевозок, провоза международных грузов и пищевых продуктов, а также проезда дорожной и специализированной техники.

На трассах установят соответствующие дорожные знаки. Разрешение на передвижение транспорта с превышением временной нагрузки на ось шесть тонн можно получить на сайте ФКУ "Росдормониторинг".