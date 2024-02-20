В Алтайском крае изменится расписание поездов 23 февраля и 8 марта

Несколько электричек на время праздников будут отменены

20 февраля 2024, 10:15, ИА Амител

Касса на ж/д вокзале / Фото: Министерство транспорта Алтайского края

В Алтайском крае изменится расписание пригородных поездов из-за празднования 23 Февраля и 8 Марта, сообщает Минтранс региона.

В эти даты будут отменены следующие электрички:

№ 6018 Барнаул – Усть-Тальменская: отправление в 17:30, прибытие в 19:17;

отправление в 17:30, прибытие в 19:17; № 6021 Озерки – Барнаул: отправление в 04:34, прибытие в 05:56;

отправление в 04:34, прибытие в 05:56; № 6020 Барнаул – Красный Боец: отправление в 18:36, прибытие в 20:36;

отправление в 18:36, прибытие в 20:36; № 6101 Депо – Барнаул: отправление в 07:06, прибытие в 07:40;

отправление в 07:06, прибытие в 07:40; № 7105 Заринская – Барнаул: отправление в 06:48, прибытие в 08:25.

В то же время на эти дни назначат поезд № 6028 Барнаул – Красный Боец с отправкой в 17:30 и прибытием в 19:26.

Кроме того, скорый пригородный поезд № 7013/7014 Барнаул – Славгород совершит дополнительные рейсы 22 и 24 февраля, а 23 и 25 февраля он проедет по обратному маршруту.

"Отправление поезда со станции Барнаул в 15:40, прибытие на станцию Славгород в 22:00. В обратном направлении со станции Славгород отправление в 08:00, прибытие на станцию Барнаул в 14:20", – сказано в сообщении.

С 9 марта расписание поездов будет восстановлено в соответствии с действующим графиком.