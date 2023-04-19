В Алтайском крае компенсируют стоимость обучения в колледжах для многодетных семей

Размер выплат будет зависеть от оценок студента

19 апреля 2023, 13:25, ИА Амител

Фото: t.me/tomenko_22

Виктор Томенко рассказал о том, как в регионе поддерживают детей из многодетных семей. Одна из мер – компенсация стоимости обучения в колледже.

"Наши многодетные семьи – особая зона внимания. Делаем, что можем, чтобы им помогать. Подписал постановление о компенсации части стоимости обучения детей из многодетных семей. Основная категория, которой коснётся решение, – студенты-очники краевых колледжей", – написал губернатор в своём телеграм-канале.

Отличникам будут компенсировать 100% стоимости обучения, хорошистам – 50%, а за троечников выплатят 30% стоимости.