В Алтайском крае "космическую" улицу отремонтируют по дорожному нацпроекту

На этой улице расположено сразу несколько социально значимых объектов

12 апреля 2024, 15:43, ИА Амител

Ремонт дорог на Алтае / Фото: Министерство транспорта

В Новоалтайске в 2024 году по дорожному нацпроекту комплексно благоустроят улицу Космонавтов, сообщает Министерство транспорта Алтайского края.

"Здесь расположено сразу несколько социально значимых объектов: школа, культурно-досуговый центр "Космос" и сквер "Молодежный". Также по улице Космонавтов проходит несколько муниципальных и межмуниципальных автобусных маршрутов", – отметили в ведомстве.

В частности, на участке протяженностью более километра полностью заменят дорожное полотно, отремонтируют тротуар, вблизи школы № 19 обустроят автопарковку и искусственную дорожную неровность, также установят четыре новых автобусных остановки.

Всего в 2024 году в Новоалтайске запланирован ремонт шести дорожных участков протяженностью более 4,5 км. Цена контракта – почти 167 млн рублей.