В Алтайском крае "космическую" улицу отремонтируют по дорожному нацпроекту
На этой улице расположено сразу несколько социально значимых объектов
12 апреля 2024, 15:43, ИА Амител
В Новоалтайске в 2024 году по дорожному нацпроекту комплексно благоустроят улицу Космонавтов, сообщает Министерство транспорта Алтайского края.
"Здесь расположено сразу несколько социально значимых объектов: школа, культурно-досуговый центр "Космос" и сквер "Молодежный". Также по улице Космонавтов проходит несколько муниципальных и межмуниципальных автобусных маршрутов", – отметили в ведомстве.
В частности, на участке протяженностью более километра полностью заменят дорожное полотно, отремонтируют тротуар, вблизи школы № 19 обустроят автопарковку и искусственную дорожную неровность, также установят четыре новых автобусных остановки.
Всего в 2024 году в Новоалтайске запланирован ремонт шести дорожных участков протяженностью более 4,5 км. Цена контракта – почти 167 млн рублей.
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