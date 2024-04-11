Министр рассказал, почему дороги на Алтае в этом году "перезимовали" хуже, чем обычно

По словам Антона Воронова, все ямы заделают с наступлением хорошей погоды

11 апреля 2024, 12:20, ИА Амител

Яма на дороге в Барнауле / Фото: amic.ru

Автомобильные дороги в Алтайском крае из-за перепада погоды эту зиму "пережили" хуже, чем обычно, сообщил журналистам во время пресс-конференции министр транспорта региона Антон Воронов. По его словам, как только позволит погода, дорожники оперативно устранят все ямы на городских и федеральных трассах.

Почему в этом году много ям?

Дело в погоде, которая зимой преподнесла много сюрпризов. Перепады температур навредили дорожному покрытию.

"Мы все с вами пережили осенне-зимний период и видели, какая погода иногда была. Резкие перепады из минуса в плюс очень негативно влияют на дороги. Я лично не помню в своей жизни таких резких перепадов погоды", – пояснил Антон Воронов.

Министр рассказал, что как только позволят условия, проблемные участки, где большое количество ям, будут отремонтированы оперативно. Планировалось, что работы начнутся на этой неделе, но помешали пришедшие на Алтай дожди.

"Наши дорожные службы будут работать только при хороших погодных условиях. Однако на федеральных и муниципальных дорогах плановый ремонт уже начался. Нужно немного подождать", – добавил Антон Воронов.

Сколько дорог отремонтируют на Алтае в 2024 году?

В регионе планируют привести в порядок более 600 километров дорожной сети. Впрочем, цифры еще не окончательные. Упор планируют сделать на региональные дороги и участки в муниципалитетах. Дорожный фонд на 2024 год на настоящее время составляет 17,7 миллиарда рублей. Из них 2,6 миллиарда пойдут на поддержку муниципалитетов края. Общая сумма на дорожную отрасль по итогам сезона должна перевалить за 20 миллиардов рублей.