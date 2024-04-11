НОВОСТИТранспорт

Министр рассказал, почему дороги на Алтае в этом году "перезимовали" хуже, чем обычно

По словам Антона Воронова, все ямы заделают с наступлением хорошей погоды

11 апреля 2024, 12:20, ИА Амител

Яма на дороге в Барнауле / Фото: amic.ru
Яма на дороге в Барнауле / Фото: amic.ru

Автомобильные дороги в Алтайском крае из-за перепада погоды эту зиму "пережили" хуже, чем обычно, сообщил журналистам во время пресс-конференции министр транспорта региона Антон Воронов. По его словам, как только позволит погода, дорожники оперативно устранят все ямы на городских и федеральных трассах.

Почему в этом году много ям?

Дело в погоде, которая зимой преподнесла много сюрпризов. Перепады температур навредили дорожному покрытию.

"Мы все с вами пережили осенне-зимний период и видели, какая погода иногда была. Резкие перепады из минуса в плюс очень негативно влияют на дороги. Я лично не помню в своей жизни таких резких перепадов погоды", – пояснил Антон Воронов.

Министр рассказал, что как только позволят условия, проблемные участки, где большое количество ям, будут отремонтированы оперативно. Планировалось, что работы начнутся на этой неделе, но помешали пришедшие на Алтай дожди.

"Наши дорожные службы будут работать только при хороших погодных условиях. Однако на федеральных и муниципальных дорогах плановый ремонт уже начался. Нужно немного подождать", – добавил Антон Воронов.

Сколько дорог отремонтируют на Алтае в 2024 году?

В регионе планируют привести в порядок более 600 километров дорожной сети. Впрочем, цифры еще не окончательные. Упор планируют сделать на региональные дороги и участки в муниципалитетах. Дорожный фонд на 2024 год на настоящее время составляет 17,7 миллиарда рублей. Из них 2,6 миллиарда пойдут на поддержку муниципалитетов края. Общая сумма на дорожную отрасль по итогам сезона должна перевалить за 20 миллиардов рублей.

Дорожный ремонт / Фото: barnaul.org

"К ремонту дорог все готово". Барнаульские дорожники ждут благоприятную погоду

В приоритете магистрали, по которым проходят основные маршруты общественного транспорта
НОВОСТИТранспорт

Алтайский край Дороги Дорожный ремонт

Комментарии 53

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Гость

12:31:36 11-04-2024

Мне вот кажется и агенты западного влияния приложили к этому руку

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Гость

12:52:57 11-04-2024

Получается что армянские асфальтоукладччики и не виноваты совсем ?

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Гость

16:25:53 11-04-2024

Гость (12:52:57 11-04-2024) Получается что армянские асфальтоукладччики и не виноваты со... А ты размер черепа им измерял? Принадлежность к правильной расе?

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гость

12:55:19 11-04-2024

магнитные бури. еще влияют на дороги

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Гость

13:03:16 11-04-2024

Не читая статью сразу можно сказать, что отвратительные погодные условия зимой. Дожди шли зимой не один раз, вода щаливалась в трещины в асфальте, а потом резкие заморозки, вода превращается в лёд и расширяла щель до ямки и т.д. Если бы у нас было меньше сделано ямочного ремонта, а именно на этих стыкакх больше всего щелей, то и меньше было ям. Неприятно конечно такое состояние дорог, но придётся потерпеть.

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Леня

13:09:32 11-04-2024

То, что в дождь на мосту клали асфальт не повлияет на качество?

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Гость

16:18:14 11-04-2024

Леня (13:09:32 11-04-2024) То, что в дождь на мосту клали асфальт не повлияет на качест... Ты хотел бы ждать до мая?

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Гость

08:51:56 12-04-2024

Гость (16:18:14 11-04-2024) Ты хотел бы ждать до мая?... Да, хотел. Изначально надо было планировать работы так, чтобы укладка асфальта приходилось на теплое время года

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Гость

09:21:33 12-04-2024

Гость (08:51:56 12-04-2024) Да, хотел. Изначально надо было планировать работы так, чтоб... А вот большинство народа города не хотели торчать в весной пробке. И просили сделать побыстрее. Поэтому и сдали раньше срока.

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Гость

17:12:52 14-04-2024

Гость (09:21:33 12-04-2024) А вот большинство народа города не хотели торчать в весной п... Когда это раньше срока? Еле-еле, в последние минуты доделывали, а трамваи пустили через несколько дней, укладывали дорожное покрытие. Раньше - это укладка асфаьта летом 2023, а не весной 2024,

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Гость

13:38:22 11-04-2024

У водоканала -сильно лютая зима, у этих погода меняла минус на плюс дико, тех кого затопили там вообще бобры беспредельничали. Надо записывать в сказки венского леса. Апосля призы вручать, еще историй не мало будет.

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Гость

13:39:18 11-04-2024

И Мишустин когда приезжал, перед этим на Павлике возле Европы ямы латали, горелкой грели асфальт. Здесь же писали, мол, чуть ли не новая технология. А было это в начале марта 2021г

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Барнаул

13:42:13 11-04-2024

поменьше откатов , и армян уберите -- будет КАЧЕСТВО !!! сказочник министр )))

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Гость

07:20:39 12-04-2024

Барнаул (13:42:13 11-04-2024) поменьше откатов , и армян уберите -- будет КАЧЕСТВО ... Совершенно верно!

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Барнеулец

07:34:11 12-04-2024

Барнаул (13:42:13 11-04-2024) поменьше откатов , и армян уберите -- будет КАЧЕСТВО ... Согласен.

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Гость

09:48:59 12-04-2024

Барнаул (13:42:13 11-04-2024) поменьше откатов , и армян уберите -- будет КАЧЕСТВО ... И русских не подпускайте.

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Гость

13:43:28 11-04-2024

Дороги надо делать так, чтобы вода с них уходила, а у нас бордюры лепят по краям и никакой ливнёвки. Всё через ж..

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Гость

13:48:21 11-04-2024

Просто для приготовления асфальто-бетоннгой смеси необходимо придерживаться важных правил: 1. Использовать "правильный" битум, пластичный в широком джиапазоне температур, 2. Использовать "правильное" количество битума, заполняющего и склеивающего минеральный заполнитель (камущки) так, чтобы не образовывались пустоты, 3. Выбирать не своего-проверенного подрядчика, как правило, армянского генеза, а устраивать честный конкурс с привлечение подрядчиков из Кузбасса, 4. Своевременно сажать проворовавшихся чиновников. И вуаля!

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Гость

14:13:17 11-04-2024

Гость (13:48:21 11-04-2024) Просто для приготовления асфальто-бетоннгой смеси необходимо... НАИВ ПРОСТО ДЕТСКИЙ! Посмотри подрядчиков ремонта дорог в Кемерово-например фирма "Лель"- учредители Манукян и Агоян! Кстати дороги в Кемерово ничем не лучше чем в Барнауле! Про Новосиб вообще молчу- там просто в 100раз хуже! Рассказ про правильный "битуум" - можно поподробней!

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Гость

15:16:29 11-04-2024

Гость (14:13:17 11-04-2024) НАИВ ПРОСТО ДЕТСКИЙ! Посмотри подрядчиков ремонта дорог в Ке... Оне заполонили....в Омске то же и те же

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Гость

15:40:22 11-04-2024

Гость (14:13:17 11-04-2024) НАИВ ПРОСТО ДЕТСКИЙ! Посмотри подрядчиков ремонта дорог в Ке... Что такое? Что так разнервничался? Кто-то посягнул на любимую миску?

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Гость

16:36:26 11-04-2024

Гость (14:13:17 11-04-2024) НАИВ ПРОСТО ДЕТСКИЙ! Посмотри подрядчиков ремонта дорог в Ке... Был Тулеев,дороги были самые лучшие в Сибири

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Гость

18:14:48 11-04-2024

Гость (16:36:26 11-04-2024) Был Тулеев,дороги были самые лучшие в Сибири... В пятнадцатом году в Кемерово центральные улицы - более-менее, а чуть в сторону съехал - такие же ямы как в родном Славгороде.

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Тортилла

17:45:14 11-04-2024

Гость (13:48:21 11-04-2024) Просто для приготовления асфальто-бетоннгой смеси необходимо... Первым я бы поставила последний пункт. Сажать чиновников проворовавшихся... А потом-по списку!!!, ☝️

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Гость

07:04:19 12-04-2024

Гость (13:48:21 11-04-2024) Просто для приготовления асфальто-бетоннгой смеси необходимо... Ты вспомнил кемеровских дорожников начала 2000-х?
Их нет уже, везде армяне

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Урбанизко

13:50:55 11-04-2024

"Мы все с вами пережили осенне-зимний период и видели, какая погода иногда была. Резкие перепады из минуса в плюс очень негативно влияют на дороги. Я лично не помню в своей жизни таких резких перепадов погоды", - почему система водотведения на дорогах не прусмотрена?

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Гость

14:44:29 11-04-2024

Урбанизко (13:50:55 11-04-2024) "Мы все с вами пережили осенне-зимний период и видели, какая... Стесняюсь спросить, куда ты ее зимой отведешь?

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Гость

13:50:58 11-04-2024

Предлагаю учредить народную премию для такого рода сказочников, с принародным вручением премии, "балалаечки без струн- кто играет, тот [обманщик]"

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Гость

14:01:11 11-04-2024

хорошо хоть на грызунов не клевещут )))

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гость

14:07:36 11-04-2024

Грубое нарушение технологии строительства дорог! Вся причина - уголовная ответственность , тогда и тендеры до - за копейку построят бобры не надо проводить! Одни тендер объявят не понимая всю технологию строительства, да и зачем им это! Другие бьются потом за остаток копеек, из шишек и палок лепят!

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Гость

14:28:34 11-04-2024

У всех отремонтирированных участков дорог должен быть паспорт. Возьмите и заставьте ремонт делать эти горе организации. Нет организации есть подпись заказчика. Один раз заплатит в следующий раз одни будут делать хорошо, а другие принимать только качественные дороги. А у нас нет ни того ни другого. Кто обещал что в течении 5 лет все всплывшие недостатки будут устранены за счет подрядчика? Почему вода на дорогах стоит? Это уже брак. Прокуратура ну хоть чем-то займитесь. Это ведь наш город из которого молодежь бежит не оглядываясь.

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Гость

14:35:26 11-04-2024

С дорожным полотном понятно, но почему например Ядринцева проваливается на огромные глубины и не в одном месте

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Гость

14:46:27 11-04-2024

Гость (14:35:26 11-04-2024) С дорожным полотном понятно, но почему например Ядринцева пр... Проклятие на этот переулок наложено. Навеки!

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Барнаулец

15:18:49 11-04-2024

Посмотрите на дороги за городом. Они намного лучше, чем в городе! Потому что там уровень дороги выше уровня обочин, вода не замерзает на асфальте, стекает и асфальт сохраняется в 10-20 раз дольше. Необходимо изменить нормативные документы по строительству дорог в городе! Долой бордюры! Уровень полотна (асфальт или щебенка) должен быть выше обочин!

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Гость

17:27:10 11-04-2024

Барнаулец (15:18:49 11-04-2024) Посмотрите на дороги за городом. Они намного лучше, чем в го... Правильно! Затопим к чертям собачьим тротуары и дворы!

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Гость

09:20:05 12-04-2024

Барнаулец (15:18:49 11-04-2024) Посмотрите на дороги за городом. Они намного лучше, чем в го... Правильно, вместо бордюров пусть будут откосы, как на загородных шоссе!

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Гость

10:55:38 12-04-2024

Гость (09:20:05 12-04-2024) Правильно, вместо бордюров пусть будут откосы, как на загоро... Вода куда будет стекать? И где будут тротуары? Поднять дороги на пару метров, как на загородных трассах? Рука лицо!

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Гость

13:24:07 12-04-2024

Гость (09:20:05 12-04-2024) Правильно, вместо бордюров пусть будут откосы, как на загоро... Воде с дорог некуда стекать и впитываться. Побольше грязи по обочинам, поменьше кустов и травы!

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Гость

15:35:44 11-04-2024

Очередное прорывное открытие от дорожников - оказывается в Сибири зимой бывают резкие перепады температур!

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Гость

16:03:08 11-04-2024

В 2023 году делали заплатки. В этом году заплатки разрушились.

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Гость

16:42:33 11-04-2024

Новость дня,исследования показали невероятную активность дождевых червей...зимой,во время дождей,они прорвались на поверхность, попутно повредили асфальт

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Гога

18:54:39 11-04-2024

Дожди этой зимой были 15 и 29 января. После дождей были сразу заморозки. Это и приговорило дороги. Все хватит спорить. Я сам лично в эти дни потопы устранял . Я знаю о чем говорю в отличии от вас всех....

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Гость

20:13:21 11-04-2024

Гога (18:54:39 11-04-2024) Дожди этой зимой были 15 и 29 января. После дождей были сраз... Спасибо что просветил всех нас, о светлолицый гуру...

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Гость

21:49:09 11-04-2024

Гога (18:54:39 11-04-2024) Дожди этой зимой были 15 и 29 января. После дождей были сраз... А почему в дорожном комитете 2 месяца конкретно никто ничего сказать про дороги не может? Только и могут дворников по ленинскому гонять бычки подбирать. Некому выгнать ребят на линию свежим воздухом подышать.

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Роман

00:04:33 12-04-2024

Каждый год тендеры выигрывают одни и те-же подрядчики....на лицо кумовство. Я бы сказал что,,армяне,,не при чем но именно они делают каждый год дороги и если раньше они хотябы служили по 3 года, то теперь года не могут отстоять и погода здесь не является первопричиной. Посмотрите на малахова, летом там делали большой участок дороги и ему конец уже к весне и посмотрите другие участки в городе которые делали ранее (2-3 года назад)-состояние тоже самое что и на малахова. Тоесть ,,работы,, ни в какие рамки не лезут уже! Совсем охренели бюджеты пилить, осваивать и буквально закапывать в землю... всеравно в следующем году ещё бабла дадут и никто за этот ужас так и не ответит.

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Элен без ребят

16:38:16 14-04-2024

Роман (00:04:33 12-04-2024) Каждый год тендеры выигрывают одни и те-же подрядчики....на ... ну заявись, выиграй и сделай как надо. делов то...

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Гость

08:22:20 12-04-2024

какой лед рвет асфальт?в -20 лужи на дороге стоят! а может едучий реагент съедая кузова автомобилей ,жрет и дорогу?

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Денис

09:18:53 12-04-2024

Народ все озвучил, после оправданий министра. Так товарищ министр, почитал бы и сделал работы над ошибками. Не одна погода виновата. Сколько видел дорог как попало наляпанных нашими бывшими братскими народами с кавказа, закатывают буквально все в асфальт. Ни уровня на слив, ни линевок, ни обработки швов... что говорить, выше все сказано.

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User

09:52:46 12-04-2024

Врёт как сивый мерен.

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Петр

18:09:22 12-04-2024

Армянские асфалтирофщики.

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Гость

22:29:08 12-04-2024

По карманам бы меньше тянули,и дороги бы нормальные были! Людям каждый год глаза замазывают по одному сантиметру толщиной,в лучшем случае! А то и вовсе для народа придумали ямочный ремонт и будет довольны! Всем Добра!

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Гость

12:34:36 13-04-2024

Интересно, а какие ГОСТы или нормы используют подрядчики "с Арарата" при укладке асфальта? Или у них прорывные технологии, которые рвут уложенный асфальт уже через год?

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Ольга

14:50:33 14-04-2024

В этот раз хоть погода оправдание.... А сколько можно Власиху делать??? Каждый год на нее деньги идут. Подозрительно, а где-то и не думали делать..

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