В Алтайском крае в День всех влюбленных вспыхнуло шесть пожаров

Одно из возгораний потушили в Зональном районе

15 февраля 2025, 08:47, ИА Амител

Фото: Guido Jansen / unsplash.com

В Алтайском крае за сутки 14 февраля потушили шесть пожаров, в том числе пять – в жилом секторе. В Барнауле ликвидировали одно возгорание.

Как сообщили в МЧС региона, один из пожаров случился в поселке Мирный Зонального района. Там сгорела баня.

"На момент прибытия пожарных крыша горела открытым огнем. В ликвидации возгорания были задействованы семь специалистов и три единицы техники. В результате пожара уничтожена крыша бани и повреждены стены на площади 56 кв. м", – рассказали в ведомстве.

В качестве предварительной причины произошедшего спасатели называют нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.