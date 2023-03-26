В Алтайском крае люди стали реже умирать от онкозаболеваний

Доля больных, которые с момента постановки диагноза прожили пять и более лет, составила 59,8%

26 марта 2023, 14:40, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Алтайские медики на научно-практической конференции обсудили вопросы помощи онкобольным. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Отмечается, что за прошлый год в крае выявили 12 тысяч случаев онкологических заболеваний. На ранних стадиях обнаружили 59,8% злокачественных опухолей, что превысило средний показатель по стране (57,9%).

Доля больных, которые с момента постановки диагноза прожили пять и более лет, составила 59,8%.

Смертность пациентов в течение года с момента постановки диагноза снизилась с 24,9% до 23,4%.