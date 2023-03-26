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В Алтайском крае люди стали реже умирать от онкозаболеваний

Доля больных, которые с момента постановки диагноза прожили пять и более лет, составила 59,8%

26 марта 2023, 14:40, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Алтайские медики на научно-практической конференции обсудили вопросы помощи онкобольным. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Отмечается, что за прошлый год в крае выявили 12 тысяч случаев онкологических заболеваний. На ранних стадиях обнаружили 59,8% злокачественных опухолей, что превысило средний показатель по стране (57,9%).

Доля больных, которые с момента постановки диагноза прожили пять и более лет, составила 59,8%.

Смертность пациентов в течение года с момента постановки диагноза снизилась с 24,9% до 23,4%.

Комментарии 3

  • В Надежде столько народу, что многие просто не доживают до постановки диагноза. Так и попасть туда очень не просто. Ну а уж если вы дожили до лечения, считай уже счастливчик. Спасибо товарищам Томенко и Попову. Если закрыть "Надежду" совсем , а оставшихся онкологов уволить. То от онкологии вообще смертей не будет, все придет к классической "сердечной недостаточности" И можно считать, что победили рак
    26 марта, Гость   Ответить
  • Мне пришлось убегать от наших медиков из урологического отделения Надежды в Москву на лечение
    26 марта, Гость   Ответить
  • Гость, ну не знаю не знаю,недавно познакомился с одной урологоличкой(познакомился случайным образом совсем не по той теме о которой все сразу подумали).Что характерно, тоже летела в Москву(12 штук рублей билет)Она вышла на пенсию в 42,а я вдовцом на 20 лет постарше.Люблю,говорит,жить без тебя не могу-вот и забеременела.....
    26 марта, Гость   Ответить
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