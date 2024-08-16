В Алтайском крае медицинские колледжи объединят в один

При этом Барнаульский базовый медицинский колледж переименуют в Алтайский институт развития медицинского образования

16 августа 2024, 12:15, ИА Амител

Барнаульский базовый медицинский колледж / Фото: vk.com/bbmc.barnaul

В Алтайском крае планируют реорганизовать Барнаульский базовый медицинский колледж, к которому присоединят другие медицинские колледжи региона и один техникум. Соответствующий документ опубликован на сайте краевого Минздрава.

Вопрос о реорганизации рассмотрела специальная комиссия министерства и приняла положительное решение.

"Реорганизацию барнаульского колледжа планируют провести в форме присоединения к нему Бийского медицинского колледжа, Благовещенского медицинского техникума, Каменского медицинского колледжа, Родинского медицинского колледжа, Рубцовского медицинского колледжа", - говорится в документе.

При этом Барнаульский базовый медицинский колледж переименуют в Алтайский институт развития медицинского образования.

В документе отмечается, что по данным на 1 июня 2024 года в колледже обучаются 2 076 человек.

"Организация-правопреемник продолжит оказание образовательных услуг в объеме не менее, чем до принятия решения о реорганизации

В качестве цели реорганизации называется "расширение возможностей целеориентированной подготовки студентов и средних медицинских работников для системы здравоохранения Алтайского".