В Алтайском крае медицинские колледжи объединят в один
При этом Барнаульский базовый медицинский колледж переименуют в Алтайский институт развития медицинского образования
16 августа 2024, 12:15, ИА Амител
В Алтайском крае планируют реорганизовать Барнаульский базовый медицинский колледж, к которому присоединят другие медицинские колледжи региона и один техникум. Соответствующий документ опубликован на сайте краевого Минздрава.
Вопрос о реорганизации рассмотрела специальная комиссия министерства и приняла положительное решение.
"Реорганизацию барнаульского колледжа планируют провести в форме присоединения к нему Бийского медицинского колледжа, Благовещенского медицинского техникума, Каменского медицинского колледжа, Родинского медицинского колледжа, Рубцовского медицинского колледжа", - говорится в документе.
При этом Барнаульский базовый медицинский колледж переименуют в Алтайский институт развития медицинского образования.
В документе отмечается, что по данным на 1 июня 2024 года в колледже обучаются 2 076 человек.
"Организация-правопреемник продолжит оказание образовательных услуг в объеме не менее, чем до принятия решения о реорганизации
В качестве цели реорганизации называется "расширение возможностей целеориентированной подготовки студентов и средних медицинских работников для системы здравоохранения Алтайского".
12:18:23 16-08-2024
И морги все надо туда же присоединить. И полигоны ТБО. Чо мелочиться-то?!
12:31:25 16-08-2024
Выпускники Аирмо вместо выпускников АГМУ врачами называться станут? Чем дальше, тем чудеснее...
12:36:09 16-08-2024
О как загнули с названием-то! Родственники плодятся, а пристраивать некуда?
12:54:52 16-08-2024
Стремление к оптимизации не дает покоя чиновникам.А причину, по-моему, Гость в 12:36:25, от 16.08.2024 указал достаточно точно..
14:59:44 16-08-2024
А на качество медицинской помощи это как-то повлияет? Или для чиновников от медицины это не главное?!
17:24:00 16-08-2024
Опять модное слово оптимизация, ещё не всё сократили? По чьей указке? В Бийске скоро одна больница на весь Наукоград останется,чувствуется " забота о народе".
18:43:14 16-08-2024
Это выгодно Барнаулу и краевым чиновникам. Они уже хотят жить в столице и не знают что ещё с края перетянуть в Барнаул. Из наук ограда перетянуть последний институт, теперь мед колледж. Короче делаем столицу для них, а у нас наверное скоро и названий не будет, будем филиалами стольного града. Не зря же Бийск и Рубцовск уже вымирают. А теперь по простому:да когда же подавитесь!