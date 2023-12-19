Цена реконструкции тубдиспансера в Новоалтайске, начатая в 2011 году, превысит 3 млрд

В настоящее время строительные работы на объекте выполнены лишь на 69%

19 декабря 2023, 13:19, ИА Амител

Фото: Антон Федотов

Стоимость реконструкции противотуберкулезного диспансера в Новоалтайске после всех пересмотров превысит 3,1 млрд рублей, пишет "Толк" со ссылкой на ответ алтайского Минздрава депутатам АКЗС.

Напомним, реконструкцию начали в 2011 году, тогда стоимость оценивали в 1,5 млрд рублей. В 2015 году работы на объекте приостановили. На тот момент готовность оценили на 60%. В 2017-м к работам подключился новый подрядчик, с которым в 2021 году по обоюдному согласию расторгли контракт: причиной стали дефекты, не позволившие продолжать строительство, кроме того, смета превысила стоимость работ по прежнему контракту.

Проект пересмотрели. Осенью 2022 года контракт на достройку диспансера заключили с компанией "Селф".