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Цена реконструкции тубдиспансера в Новоалтайске, начатая в 2011 году, превысит 3 млрд

В настоящее время строительные работы на объекте выполнены лишь на 69%

19 декабря 2023, 13:19, ИА Амител

Фото: Антон Федотов
Фото: Антон Федотов

Стоимость реконструкции противотуберкулезного диспансера в Новоалтайске после всех пересмотров превысит 3,1 млрд рублей, пишет "Толк" со ссылкой на ответ алтайского Минздрава депутатам АКЗС.

Напомним, реконструкцию начали в 2011 году, тогда стоимость оценивали в 1,5 млрд рублей. В 2015 году работы на объекте приостановили. На тот момент готовность оценили на 60%. В 2017-м к работам подключился новый подрядчик, с которым в 2021 году по обоюдному согласию расторгли контракт: причиной стали дефекты, не позволившие продолжать строительство, кроме того, смета превысила стоимость работ по прежнему контракту.

Проект пересмотрели. Осенью 2022 года контракт на достройку диспансера заключили с компанией "Селф".

"Сейчас объект готов на 69%. Подрядчик должен завершить работы не позднее 14 декабря 2025 года", – отмечает издание.

Фото: Антон Федотов

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НОВОСТИОбщество
Новоалтайск здравоохранение Больницы

Комментарии 4

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Гость

14:55:11 19-12-2023

Кто ответит персонально от Заказчика за 12 лет "реконструкции", за увеличение стоимости работ в два раза, на 1,5 млрд. руб.

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Гость

15:14:00 19-12-2023

Такое огромное здание, там наверное очень много человек будет работать, за небольшую зарплату. Откуда возьмут медицинский персонал и другой персонал в этой деревне, в лесу. Там рядом только посёлок Белоярск и село Зудилово, даже сам Новоалтайск удалён.

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Витя

15:17:45 19-12-2023

Еще при Карлине начали строить как и музей на площади октября и ледовый дворец на сибирском.

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Гость

15:36:29 19-12-2023

в 2011 доллар 30 р. был.

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