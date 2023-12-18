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В Алтайском крае мобильные бригады обслужили свыше 12 тысяч человек

Они проводят профилактический осмотр, диспансеризацию, первичную медико-санитарную помощь

18 декабря 2023, 08:01, ИА Амител

Машина скорой помощи / Фото: amic.ru
Машина скорой помощи / Фото: amic.ru

Свыше 12 тысяч человек старше 65 лет прошли диспансеризацию с помощью мобильных бригад в 2023 году в Алтайском крае. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцзащиты региона.

По состоянию на 1 декабря 12 158 человек получили помощь. Мобильные бригады проводят профилактический осмотр, диспансеризацию, первичную медико-санитарную помощь. В частности, они помогают жителям населенных пунктов с преимущественным проживанием пожилых людей или удаленных от медицинских организаций.

Работа проводится в рамках осуществления национального проекта "Демография".

Алтайский край Здоровье

Комментарии 3

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Гость

08:38:21 18-12-2023

должны быть стационарные больницы, а не летучие отряды (голландцы)

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Гость

09:01:26 18-12-2023

А смысл от этих диспанцеризаций? Ллечения то НОЛЬ!

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Гость1

11:32:56 18-12-2023

Всё формально, для галочки.

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