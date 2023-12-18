В Алтайском крае мобильные бригады обслужили свыше 12 тысяч человек

Они проводят профилактический осмотр, диспансеризацию, первичную медико-санитарную помощь

18 декабря 2023, 08:01, ИА Амител

Машина скорой помощи / Фото: amic.ru

Свыше 12 тысяч человек старше 65 лет прошли диспансеризацию с помощью мобильных бригад в 2023 году в Алтайском крае. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцзащиты региона.

По состоянию на 1 декабря 12 158 человек получили помощь. Мобильные бригады проводят профилактический осмотр, диспансеризацию, первичную медико-санитарную помощь. В частности, они помогают жителям населенных пунктов с преимущественным проживанием пожилых людей или удаленных от медицинских организаций.

Работа проводится в рамках осуществления национального проекта "Демография".