В Алтайском крае могут построить новую офтальмологическую больницу

По словам Томенко, на 2,1 млн обращений к врачам ежегодно 300 тысяч их них — по поводу зрения

23 ноября 2023, 22:41, ИА Амител

Фото: Александр Деринг / vk.com

В ходе прямой линии губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал, что в регионе рассматривается вопрос о строительстве новой краевой офтальмологической больницы. В этом году он уже обращался к президенту с просьбой поддержать проект.

"Дело нужное, потому что сегодня на 2,1 млн обращений 300 тысяч в год из них по линии зрения", – сказал Томенко.Губернатор отметил, что действующая краевая больница делает порядка 20 тысяч различных вмешательств в год, а потому отдельное медучреждение необходимо. Сейчас федеральные ведомства прорабатывают поручение президента и ищут возможность зайти в государственные программы, нацпроекты, а, возможно, и адресную инвестиционную программу.