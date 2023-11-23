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В Алтайском крае могут построить новую офтальмологическую больницу

По словам Томенко, на 2,1 млн обращений к врачам ежегодно 300 тысяч их них — по поводу зрения

23 ноября 2023, 22:41, ИА Амител

Фото: Александр Деринг / vk.com
Фото: Александр Деринг / vk.com

В ходе прямой линии губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал, что в регионе рассматривается вопрос о строительстве новой краевой офтальмологической больницы. В этом году он уже обращался к президенту с просьбой поддержать проект.

"Дело нужное, потому что сегодня на 2,1 млн обращений 300 тысяч в год из них по линии зрения", – сказал Томенко.Губернатор отметил, что действующая краевая больница делает порядка 20 тысяч различных вмешательств в год, а потому отдельное медучреждение необходимо. Сейчас федеральные ведомства прорабатывают поручение президента и ищут возможность зайти в государственные программы, нацпроекты, а, возможно, и адресную инвестиционную программу.

Виктор Томенко

Комментарии 4

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Гость

22:53:26 23-11-2023

Капец. а как же 100500 методик по восстановлению зрения? Жданов! Норбеков! На Алтай!!!

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И

22:59:38 23-11-2023

А могут и не построить

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Гость

06:56:15 24-11-2023

Так уже есть официальный отказ от МЗ РФ. Губернатору не доложили? и что за цифра 2.1 млн. обращений в год? Это что, каждый житель края чем-то недоволен?

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Гость

08:12:49 24-11-2023

Гость (06:56:15 24-11-2023) Так уже есть официальный отказ от МЗ РФ. Губернатору не доло... 2,1млн -Обращения к врачам по поводу зрения. Практически каждый житель края нуждается в помощи офтальмологов.

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