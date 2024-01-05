В Алтайском крае могут появиться мобильные аптеки на базе передвижных ФАПов

Они облегчат жизнь жителям десятков небольших и отдаленных сел

05 января 2024, 19:55, ИА Амител

Фото: Минздрав АК

В Алтайском крае хотят создать мобильные аптеки на базе передвижных ФАПов. Тему обсудили в ходе итоговой коллегии по здравоохранению, сообщают "Вести Алтай".

Мобильные аптеки должны быть обеспечены набором самых необходимых медикаментов. Предполагается, что мера позволит сделать лекарства доступнее для жителей десятков небольших и отдаленных сел.

Инициативу внесли на рассмотрение в Алтайское Заксобрание.

Всего в регионе функционируют 40 мобильных ФАПов. С момента их создания, 2017 года, медицинскую помощь в передвижных кабинетах получили 160 тысяч жителей Алтайского края.