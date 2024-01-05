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В Алтайском крае могут появиться мобильные аптеки на базе передвижных ФАПов

Они облегчат жизнь жителям десятков небольших и отдаленных сел

05 января 2024, 19:55, ИА Амител

Фото: Минздрав АК
Фото: Минздрав АК

В Алтайском крае хотят создать мобильные аптеки на базе передвижных ФАПов. Тему обсудили в ходе итоговой коллегии по здравоохранению, сообщают "Вести Алтай".

Мобильные аптеки должны быть обеспечены набором самых необходимых медикаментов. Предполагается, что мера позволит сделать лекарства доступнее для жителей десятков небольших и отдаленных сел.

Инициативу внесли на рассмотрение в Алтайское Заксобрание. 

Всего в регионе функционируют 40 мобильных ФАПов. С момента их создания, 2017 года, медицинскую помощь в передвижных кабинетах получили 160 тысяч жителей Алтайского края.

Иллюстрации: amic.ru

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НОВОСТИОбщество

медицина лекарства

Комментарии 3

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гость

20:21:06 05-01-2024

В деревнях на базе ФАПов всегда были аптеки, где можно купить лекарства и заказать привезти. Странная инициатива

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Гость

21:29:47 05-01-2024

Аптеки - путь в никуда, таблетки должен выдавать лечащий врач! (если речь о здоровой нации)

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Гость

14:40:03 06-01-2024

Гость (21:29:47 05-01-2024) Аптеки - путь в никуда, таблетки должен выдавать лечащий вра... Тебе, видимо, врач на выходные и праздники забыл выдать таблетки.

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