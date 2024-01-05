В Алтайском крае могут появиться мобильные аптеки на базе передвижных ФАПов
Они облегчат жизнь жителям десятков небольших и отдаленных сел
05 января 2024, 19:55, ИА Амител
Фото: Минздрав АК
В Алтайском крае хотят создать мобильные аптеки на базе передвижных ФАПов. Тему обсудили в ходе итоговой коллегии по здравоохранению, сообщают "Вести Алтай".
Мобильные аптеки должны быть обеспечены набором самых необходимых медикаментов. Предполагается, что мера позволит сделать лекарства доступнее для жителей десятков небольших и отдаленных сел.
Инициативу внесли на рассмотрение в Алтайское Заксобрание.
Всего в регионе функционируют 40 мобильных ФАПов. С момента их создания, 2017 года, медицинскую помощь в передвижных кабинетах получили 160 тысяч жителей Алтайского края.
20:21:06 05-01-2024
В деревнях на базе ФАПов всегда были аптеки, где можно купить лекарства и заказать привезти. Странная инициатива
21:29:47 05-01-2024
Аптеки - путь в никуда, таблетки должен выдавать лечащий врач! (если речь о здоровой нации)
14:40:03 06-01-2024
Гость (21:29:47 05-01-2024) Аптеки - путь в никуда, таблетки должен выдавать лечащий вра... Тебе, видимо, врач на выходные и праздники забыл выдать таблетки.