Что нацпроект "Здравоохранение" дал медицине Алтайского края в 2023 году? Инфографика

Благодаря федеральным и краевым деньгам в регионе строят новые больницы, закупают лекарства и развивают технологии

25 декабря 2023, 06:14, ИА Амител

Иллюстрации: amic.ru

Национальный проект "Здравоохранение" реализуют в Алтайском крае с 2019 года. Только в 2023-м общий бюджет программы в Алтайском крае превысил 7,5 млрд рублей. Это федеральные и краевые средства, которые идут на разные направления медицины: строительство медучреждений, закупку оборудования и лекарств и многое другое.

О том, на что потратили деньги по нацпроекту в этом году и что от этого получило здравоохранение Алтайского края, – в карточках amic.ru.

Что включает в себя нацпроект "Здравоохранение"?

На самом деле "Здравоохранение" – это не один цельный нацпроект, а восемь отдельных программ, разделенным по направлениям. В Алтайском крае на их основе разработали свои региональные проекты, главные из которых:

"Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации";

"Борьба с онкологическими заболеваниями";

"Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями";

"Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи";

"Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям";

"Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)".

А теперь остановимся на основных направлениях.

Сколько построили поликлиник и ФАПов?

Модернизация первичного звена – одно из самых главных направлений нацпроекта. Огромные деньги ежегодно идут как на ремонт действующих учреждений, так и строительство новых.

В 2023-м на средства нацпроекта в крае построили и ввели в эксплуатацию девять фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) и четыре врачебные амбулатории. Последнюю из них – в селе Гоньба – открыли буквально на днях.

Самый грандиозный объект, построенный в этом году, – огромная поликлиника № 14. Медучреждение возводили несколько лет, и теперь оно готово открыться. Как пояснил на недавней пресс-конференции министр здравоохранения региона Дмитрий Попов, осталось лишь уладить вопросы с документами. Ожидается, что уже после новогодних праздников поликлиника начнет принимать пациентов.

Настолько масштабных больниц в Барнауле не возводили никогда, подчеркнул Попов.

Практически готов к эксплуатации и новый корпус барнаульской поликлиники № 3.

Кроме того, уже построена поликлиника Советской ЦРБ, которую начали возводить еще в 2022-м. Вскоре объект пройдет лицензирование и также откроется в начале 2024 года.

Всего на новые объекты в Алтайском крае направили более 1,8 млрд рублей в этом году.

Как в Алтайском крае помогают пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями?

Сердечно-сосудистые заболевания всегда были и остаются одной из главных причин смертности как в Алтайском крае, так и по всей стране. А потому по нацпроекту выделяют большие средства как на лечение, так и на профилактику этих недугов.

Объем финансирования в 2023-м составил 351,9 млн рублей. 119,3 млн из них потратили на закупку высокотехнологичного оборудования. Для семи медучреждений приобрели 13 единиц техники, которые уже работают.

Еще 235,5 млн рублей выделили на закупку кардиопакетов – лекарственных наборов для "сердечников". Пациенты в Алтайском крае получают эти препараты бесплатно.

Кроме того, медики провели 4616 стентирований жителям региона. Это только за 11 месяцев – по итогам всего года количество операций будет еще больше.

Многолетняя работа дает результат. Дмитрий Попов подчеркнул, что краю удалось снизить смертность даже по сравнению с доковидным 2019 годом. Эта работа обязательно будет продолжена, отметил министр.

Медицинская помощь для детей

В детском здравоохранении средства нацпроекта идут не только на медпомощь несовершеннолетним, но и на сопровождение беременных.

Так, с 2019 года более 90 тысяч жительниц края получили бесплатную помощь в период беременности, а также во время и после родов.

По нацпроекту в регионе проводят и профилактические осмотры детей. По итогам 11 месяцев этого года план по посещениям медучреждений выполнен на 56,2%.

Всего же объем средств, выделенный на детское здравоохранение в 2023-м, составил 565,5 млн рублей. Более 300 из них направили на строительство большого хирургического корпуса для Алтайского краевого клинического центра охраны материнства и детства. Это важный объект, который выведет оказание медпомощи детям в регионе на новый уровень.

Готовность объекта составляет 13%, а сдать его планируется в 2025-м.

Что такое цифровизация здравоохранения?

В 2023 году на цифровизацию здравоохранения в Алтайском крае потратили 107,7 млн рублей. Но объем выделенных по нацпроекту средств с 2019 года превысил уже 1,2 млрд рублей.

Одна из важнейших задач – создание автоматизированных рабочих мест. Это компьютеры для медиков, подключенные ко всем необходимым информационным системам Минздрава. К концу 2023-го создано уже 14 805 таких мест – даже больше, чем планировали изначально.

Цифровизация – комплексный процесс, а его цель – сделать медпомощь более доступной. В 2018 году возможностью записи к врачу через "Госуслуги" воспользовалось меньше ста тысяч жителей Алтайского края. А в 2023-м таких записей было больше миллиона.

Еще одно направление – телемедицинские консультации. За 11 месяцев 2023-го их в крае провели уже более 23 тысяч. Дмитрий Попов недавно пояснял, что удаленные консультации частично решают проблемы дефицита врачей, а также делают процесс лечения более удобным для пациента.

Есть много случаев, когда пациенту незачем ехать из далекого района в краевую столицу. Врач вполне может ознакомиться с результатами анализов и определить тактику лечения удаленно.

Это далеко не все направления, на которые по нацпроекту "Здравоохранение" в 2023 году выделяли большие деньги. Подробнее обо всех региональных проектах, которые развивают медицину региона, читайте в нашем большом материале.