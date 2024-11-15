В Алтайском крае могут ввести экспериментальную упрощенную систему налогообложения

Идею обсудили на заседании комитета АКЗС

15 ноября 2024, 21:29, ИА Амител

Заседание комитета / Фото: пресс-служба АКЗС

Комитет АКЗС по бюджетной, налоговой, экономической политике и имущественным отношениям провел совещание в парламентском центре. Как сообщает пресс-служба парламента, участники обсудили возможность введения автоматизированной упрощенной системы налогообложения (АУСН) в регионе.

По такому режиму налоговая инспекция самостоятельно считает налоги, подлежащие уплате предпринимателем. Кроме того, отпадает надобность в сдаче отчетности и формировании декларации.

Сейчас система уже действует в качестве эксперимента в ряде российских регионов. Это Москва, Подмосковье, Калужская область и Татарстан. Для перехода на АУСН годовой доход не должен превышать 60 млн рублей, а число наемных работников должно быть не более пяти человек.

По словам председателя профильного комитета АКЗС Александра Локтева, этот налоговый режим оптимален для малого и микробизнеса. По итогам совещания решено тщательно обдумать предложение и более подробно изучить систему.