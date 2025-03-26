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В Алтайском крае молодые семьи из сел смогут получить 300 тысяч рублей

На такую выплату могут претендовать граждане до 35 лет, у которых родился третий ребенок

26 марта 2025, 10:35, ИА Амител

Новорожденные дети на Алтае / Фото: amic.ru
Новорожденные дети на Алтае / Фото: amic.ru

Алтайский край стал единственным регионом в Сибири, где молодые семьи из сел могут претендовать на выплату 300 тысяч рублей при рождении третьего и последующего ребенка. Об этом сообщили в региональном Министерстве соцзащиты.

Выплату смогут получить молодые семьи, где возраст каждого из супругов не превышает 35 лет, а также одинокие родители в возрасте до 35 лет.

Для получения льготы необходимо соблюдение следующих условий:

  • рождение третьего или последующих детей с 1 января 2025 года;
  • наличие у родителей гражданства РФ;
  • постоянное проживание родителей в муниципальных районах или округах Алтайского края.

Обратиться за выплатой нужно не позднее чем через шесть месяцев со дня рождения ребенка. Заявление нужно подать через отделения МФЦ по месту жительства (пребывания).

Алтайский край выплаты Многодетные семьи

Комментарии 4

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Гость

10:52:52 26-03-2025

При условии что не родители, ни дети, ни тиканут в город ?

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.....

10:57:59 26-03-2025

а другим с тремя детьми тож могли отыпать денюжков..

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Гость

11:35:32 26-03-2025

..... (10:57:59 26-03-2025) а другим с тремя детьми тож могли отыпать денюжков..... По мнению наших законотворцев ребенок превращается в тыкву по достижении родителями тридцатипятилетнего возраста.

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Гость

14:14:36 26-03-2025

Ага дайте колхозникам деньги нищебродов недалеких плодить , пьянки гулянки больше будет

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