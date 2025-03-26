В Алтайском крае молодые семьи из сел смогут получить 300 тысяч рублей

На такую выплату могут претендовать граждане до 35 лет, у которых родился третий ребенок

26 марта 2025, 10:35, ИА Амител

Новорожденные дети на Алтае / Фото: amic.ru

Алтайский край стал единственным регионом в Сибири, где молодые семьи из сел могут претендовать на выплату 300 тысяч рублей при рождении третьего и последующего ребенка. Об этом сообщили в региональном Министерстве соцзащиты.

Выплату смогут получить молодые семьи, где возраст каждого из супругов не превышает 35 лет, а также одинокие родители в возрасте до 35 лет.

Для получения льготы необходимо соблюдение следующих условий:

рождение третьего или последующих детей с 1 января 2025 года;

наличие у родителей гражданства РФ;

постоянное проживание родителей в муниципальных районах или округах Алтайского края.

Обратиться за выплатой нужно не позднее чем через шесть месяцев со дня рождения ребенка. Заявление нужно подать через отделения МФЦ по месту жительства (пребывания).