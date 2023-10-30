В Алтайском крае может вырасти цена на бытовую химию

Основные поставщики сообщили о повышении цен осенью и собираются еще раз поднять их в первом квартале следующего года

30 октября 2023, 08:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Новый виток инфляции ожидается в торговле косметикой и бытовой химией в Алтайском крае. Как сообщает "Алтапресс", об этом рассказала директор компании "Новэкс" Ольга Маркова.

Маркова отметила, что инфляция в сети на данный момент составляет порядка 8%. Этот показатель значительно ниже, чем было в 2022 году, однако в ее росте она не сомневается. По ее словам, осенью основные поставщики сети рассказали о повышении цен, примерно на 10%, и в дальнейшем этот тренд сохранится. В частности, еще одно повышение ожидается в первом квартале.

При этом директор компании подчеркнула, что ассортимент в магазинах не сокращается. Наоборот, ряд международных компаний либо вернулись, либо планируют это совершить, наладив новые каналы поставок своей продукции.

Продуктовую инфляцию оценили в "Марии-Ра". Руководитель службы маркетинга торговой сети Леся Колтакова рассказала, что за девять месяцев 2023 года инфляция по всему ассортименту составила 3%, однако некоторые продукты выросли в цене более ощутимо. В частности, более чем на 30% стали дороже овощи и фрукты. Яйцо и охлажденное мясо кур также выросло в цене – более чем на 25%.

Отметим, что ранее СМИ сообщали, что только с начала 2023 года куриные крылышки, бедрышки, шейки и грудки подорожали больше чем на 28%, а очередной скачок в 0,74% произошел на неделе с 16 по 22 октября. Доктор экономических наук, экс-начальник департамента экономики Минсельхоза Леонид Холод уверен, что цены до конца года могут еще вырасти.