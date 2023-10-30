В Алтайском крае может вырасти цена на бытовую химию
Основные поставщики сообщили о повышении цен осенью и собираются еще раз поднять их в первом квартале следующего года
30 октября 2023, 08:31, ИА Амител
Новый виток инфляции ожидается в торговле косметикой и бытовой химией в Алтайском крае. Как сообщает "Алтапресс", об этом рассказала директор компании "Новэкс" Ольга Маркова.
Маркова отметила, что инфляция в сети на данный момент составляет порядка 8%. Этот показатель значительно ниже, чем было в 2022 году, однако в ее росте она не сомневается. По ее словам, осенью основные поставщики сети рассказали о повышении цен, примерно на 10%, и в дальнейшем этот тренд сохранится. В частности, еще одно повышение ожидается в первом квартале.
При этом директор компании подчеркнула, что ассортимент в магазинах не сокращается. Наоборот, ряд международных компаний либо вернулись, либо планируют это совершить, наладив новые каналы поставок своей продукции.
Продуктовую инфляцию оценили в "Марии-Ра". Руководитель службы маркетинга торговой сети Леся Колтакова рассказала, что за девять месяцев 2023 года инфляция по всему ассортименту составила 3%, однако некоторые продукты выросли в цене более ощутимо. В частности, более чем на 30% стали дороже овощи и фрукты. Яйцо и охлажденное мясо кур также выросло в цене – более чем на 25%.
Отметим, что ранее СМИ сообщали, что только с начала 2023 года куриные крылышки, бедрышки, шейки и грудки подорожали больше чем на 28%, а очередной скачок в 0,74% произошел на неделе с 16 по 22 октября. Доктор экономических наук, экс-начальник департамента экономики Минсельхоза Леонид Холод уверен, что цены до конца года могут еще вырасти.
08:46:04 30-10-2023
Боже мой!? Как же это неожиданно!??
09:26:58 30-10-2023
Жить становится всё лучще, богаче, веселее, чище! Спасибо партии родной, правительству и главному!
09:37:09 30-10-2023
Недавно цены повысились на куриные яйца,крылышки, бедрышки, шейки и грудки.Скоро повысятся на воздушные шарики с гелием.
09:38:31 30-10-2023
Они на пандемии хотели нажиться, потом на перебой ценники опускали. Затем в феврале 2022, тоже самое... . Щас то у них какой повод, население грабануть?
09:43:49 30-10-2023
Гость (09:38:31 30-10-2023) Они на пандемии хотели нажиться, потом на перебой ценники оп... Ага, а что случилось? Нормально же все.
13:32:09 30-10-2023
Гость (09:38:31 30-10-2023) Они на пандемии хотели нажиться, потом на перебой ценники оп... нужно писать президенту, он не в курсе....
17:15:07 30-10-2023
Гость (09:38:31 30-10-2023) Они на пандемии хотели нажиться, потом на перебой ценники оп ====вот именно население...как тут не нажиться на розовых пони
10:08:04 30-10-2023
Насмешили, да на всё цены растут, кроме сезонных овощей!
11:02:45 30-10-2023
В Новэксе кто-то покупает ещё? Обдираловка и скудный выбор. Разве что пенсионеры ходят туда, потому что близко к дому...
13:30:35 30-10-2023
Гость (11:02:45 30-10-2023) В Новэксе кто-то покупает ещё? Обдираловка и скудный выбор. ... всегда берем элитную косметику из Новэкса, цены конечно растут, но чтобы страна развивалась нужно поддерживать отечественного производителя, им сейчас тяжело
16:09:45 30-10-2023
Гость (13:30:35 30-10-2023) всегда берем элитную косметику из Новэкса, цены конечно раст... Юмористы!!! Где там элитную косметику-то нашли??? Хоть бы так не шутили глупо!
16:52:10 30-10-2023
Гость (16:09:45 30-10-2023) Юмористы!!! Где там элитную косметику-то нашли??? Хоть бы та... это глупо пишут комменты люди, которые чистую линию и черный жемчуг ставят в приоритет, проскальзывает зависть и злоба...
12:10:00 30-10-2023
в Алтайском крае цены и не переставали расти и не только на химию.
13:25:36 30-10-2023
Гость (10:08:04 30-10-2023) Насмешили, да на всё цены растут, кроме сезонных овощей!... С сезонными овощами тоже не все так просто. Морковь нынче привозная, своя, говорят, не удалась. Вроде, у одного фермера только получилось. Видела её- огромная, с дырой посредине, такая по 25-30 опт. Привозная 33-35р. В марии такая мытая по 59,90. Остальные овощи,да, подешевле 18-20. В допандемийные времена картоху закупали по 11-13 р.
17:24:28 30-10-2023
Гость (13:25:36 30-10-2023) С сезонными овощами тоже не все так просто. Морковь нынче пр... мария ра местный ритейлер, наш родной, не пришлый, значит помогать нужно больше, поэтому цены и подороже, когда он выстоит перед магнитами, так резко цены и снизит нам во благо
13:42:32 30-10-2023
Полная безнадега. Когда будут хорошие новости?
17:16:34 30-10-2023
Гость (13:42:32 30-10-2023) Полная безнадега. Когда будут хорошие новости?... хорошими новостями заполнены все федеральные и местные каналы
14:26:36 30-10-2023
Клянёмся не бриться, не мыться. не пить, не курить и остаться дикарями...😂
16:15:42 30-10-2023
Гена (14:26:36 30-10-2023) Клянёмся не бриться, не мыться. не пить, не курить и остатьс... Контекст ПРАВИЛЬНО улавливайте!!! не про ненужность соблюдения гигиены, а про то, что в конкретном магазине (филиальной сети её) дорогой некачественный ассортимент!
15:13:12 30-10-2023
Не ходят пенсионеры в Новэкс. Сода, уксус и хозяйственное мыло. Ну, разве что в Фикс, там можно встретить пенсионера.
15:21:39 30-10-2023
Что новекс что магнит пустые реально все в фиксики ходит или галамарт