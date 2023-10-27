НОВОСТИОбщество

Цены на курицу могут вырасти на 20-30% до конца года

Цены растут в первую очередь из-за инфляции, кроме того, курица – продукт массового потребления

27 октября 2023, 10:45, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Только с начала 2023 года куриные крылышки, бедрышки, шейки и грудки прибавили в цене больше 28%, а очередной скачок в 0,74% произошел на прошлой неделе, пишет "Парламентская газета".

Накануне министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев заявил, что "экономических предпосылок для повышения цены, в принципе, нет никаких".

"Переговорив с птицеводами, пришли к мнению, что они, чувствуя свою социальную ответственность, уже начали понижать цены на курятину. Надеюсь, что мы в ближайшее время увидим это", – указал Патрушев.

Кстати, еще 16 октября Федеральная антимонопольная служба отчиталась, что цены пошли вниз.

Впрочем, как уверен доктор экономических наук, экс-начальник департамента экономики Минсельхоза Леонид Холод, цены до конца года могут еще вырасти. 

"Все будет зависеть от величины инфляции и издержек. Но с учетом доходов населения, на мой взгляд, какого-то взрывного роста цен на курицу ожидать не стоит. Колебания возможны, но относительно небольшие – в районе 20-30%", – отметил профессор.

Он пояснил, что цены растут в первую очередь из-за инфляции. Кроме того, курица не просто товар первой необходимости, а продукт массового потребления, а чем выше спрос, тем выше цены. Еще одна проблема в высокой импортной составляющей.

"Из-за рубежа завозится племенное яйцо, кормовые добавки-премиксы, оборудование для выращивания цыплят, некоторые лекарства и так далее. Растет доллар – растет валютная часть, опять же, растут цены", – отметил Холод.

Фото: amic.ru

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Жители региона готовы покупать курятину даже по более высокой цене, но порой это мясо сложно найти
НОВОСТИОбщество
цены Продукты

Комментарии 21

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Элен без ребят

10:53:11 27-10-2023

небольшие колебания 30%? это где такие умные докторские защищают?

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Алексей

10:54:39 27-10-2023

Бредятина какая-то. Колебания, говорит, возможны, но небольшие, 20-30%. Это что, небольшие??? Куда смотрит ФАС, где регулирование цен на рынке пищевых продуктов, управление пищевой промышленности там собирается работать? Че ждёте, когда народу жрать нечего будет?

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Гость

11:04:09 27-10-2023

Алексей (10:54:39 27-10-2023) Бредятина какая-то. Колебания, говорит, возможны, но небольш... Тюю, да тебя даже вчерашний шторм не разбудил! Запомни, сынок - зерно неграм, рыба - япохам/китаю, углеводороды - всем за пригоршню тугриков, а тебе - Величие! Держи, не урони.

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Гость

10:59:47 27-10-2023

28+30 как раз где-то 7,5% получается. Всё на уровне прогнозируемой инфляции

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Гость

11:08:37 27-10-2023

Только вот зарплата за такой инфляцией не успевает ((( Пойду искать подработку.

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Гость

11:12:10 27-10-2023

Сколько можно курятину трепать? Оставьте в покое последнее для населения "мясо"!

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Гость

11:22:46 27-10-2023

"...чувствуя свою социальную ответственность..." - это как? При каких условиях она наступает? В чем заключается?

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Гость

11:34:01 27-10-2023

От безденежья перестал покупать эту курву, пусть протухает на прилавках

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Гость

11:39:15 27-10-2023

Парочку этих курощюпов показательно, в расход, как "врагов-народа", со всей проллетарской ненавистью.... . И ценник упадёт, раз в пять и это "импортозамещятельство" перестанет растворятся в кастрюле, после 15 минут кипения.

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Вообще

11:44:32 27-10-2023

Позор что происходит.

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Гость

11:59:51 27-10-2023

Пусть жрут свою курятину сами! Из принципа не буду покупать

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Гость

12:19:49 27-10-2023

Жить стало лучше, жить стало веселее и бораче. Спасибо партии родной, правительству и рулевому.

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Гость

12:45:51 27-10-2023

На данный момент килограмм курицы стоит 400р. Стоила в два раза меньше еще летом. Купил вчера курицу в гипермаркете не посмотрев на ценник, 2.3кг, отдал почти 900рублей!!! Это как так? Свинина дешевле чем курица!!! Еще на 20-30% ?! Вы что там курите? Или как Силуанов говорит "Если не покупать, то цены нормальные" (с)

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Владимир В.

13:16:35 27-10-2023

Хотелки и достижения "социально ответственных бизнесменов России " в действии, их мы чувствуем на своей шкуре.Насчет наших " социально ответственных бизнесменов" это не я сказал.Берите значительно выше. Так же была борьба правительства с повышением цен на сахар. нашими " социально ответственными". Цены на сахар тогда снизили: до повышения цен стоил 37 руб., после снижения цен стал стоить 50 руб. Вот так и идет защита нас правительством от "социально ответственных" элементов.

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Гость

14:28:51 27-10-2023

Это саботаж какой-то. Годом ранее эту курицу девать было некуда, за рукав тянули - купите со скидкой. Теперь ценник "конский". еще и нету. Куда делось изобилие, "встало на крыло" и улетело на юг, допустим в Африку?

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Гость

14:38:00 27-10-2023

Гость (14:28:51 27-10-2023) Это саботаж какой-то. Годом ранее эту курицу девать было нек... В Китай свалила.

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Гость

14:37:24 27-10-2023

У нас настолько вырос уровень жизни.. что многим туда не дотянуться.

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Kertis

14:40:46 27-10-2023

Так выборы то прошли, что теперь им стесняться? Кстати, а где Булаев? Если в курятнике с курами разбирается, то пусть хорошенько с ними разберется! А то ишь, что придумали - цены на себя так взвинтить!

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Гость

15:32:28 27-10-2023

Наши курицы отправляют в Китай. За юани. Поэтому в РФ ценник изменился.

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Гость

16:08:06 27-10-2023

Куриц- китайцам. Зерно-неграм. Западным партнерам- нефть и газ (причем по цене, которую они сами и назначили). А россиянским россиянам какие-то крохи с барского стола достанутся?

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Светлана

16:35:10 27-10-2023

Спасибо за разъяснения, больше , возможно, не куплю никогда(((

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