Цены растут в первую очередь из-за инфляции, кроме того, курица – продукт массового потребления

27 октября 2023, 10:45, ИА Амител

Фото: amic.ru

Только с начала 2023 года куриные крылышки, бедрышки, шейки и грудки прибавили в цене больше 28%, а очередной скачок в 0,74% произошел на прошлой неделе, пишет "Парламентская газета".

Накануне министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев заявил, что "экономических предпосылок для повышения цены, в принципе, нет никаких".

"Переговорив с птицеводами, пришли к мнению, что они, чувствуя свою социальную ответственность, уже начали понижать цены на курятину. Надеюсь, что мы в ближайшее время увидим это", – указал Патрушев.

Кстати, еще 16 октября Федеральная антимонопольная служба отчиталась, что цены пошли вниз.

Впрочем, как уверен доктор экономических наук, экс-начальник департамента экономики Минсельхоза Леонид Холод, цены до конца года могут еще вырасти.

"Все будет зависеть от величины инфляции и издержек. Но с учетом доходов населения, на мой взгляд, какого-то взрывного роста цен на курицу ожидать не стоит. Колебания возможны, но относительно небольшие – в районе 20-30%", – отметил профессор.

Он пояснил, что цены растут в первую очередь из-за инфляции. Кроме того, курица не просто товар первой необходимости, а продукт массового потребления, а чем выше спрос, тем выше цены. Еще одна проблема в высокой импортной составляющей.