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В Алтайском крае муж и жена создали ОПГ с оборотом в миллиарды рублей

Незаконным путем преступники заработали 48 млн

01 февраля 2025, 15:58, ИА Амител

Рубли и банковские карты / Фото: unsplash.com / Vardan Papikyan
Рубли и банковские карты / Фото: unsplash.com / Vardan Papikyan

В Алтайском крае завершили расследование уголовного дела о крупном экономическом преступлении, совершенном организованной группировкой, сообщает "МК Барнаул" со ссылкой на региональное МВД.

41-летние супруги возглавляли ОПГ из семи человек, которая с 2018 по 2022 год занималась незаконной банковской деятельностью и отмыванием денег.

Муж и жена были директорами реальных организаций. Они обналичивали деньги и легализовывали средства через мнимые сделки, используя более 1,7 тысячи расчетных счетов и 188 юрлиц. В общей сложности они провели незаконных операций на 2,4 млрд рублей, получив доход более 48 млн.

Осенью 2022 года деятельность преступников пресекли. В ходе обысков правоохранители изъяли более 2,6 млн рублей, 7 тысяч долларов и доказательства преступной деятельности. На три автомобиля премиум-класса общей стоимостью около 18 млн рублей наложен арест.

Участникам предъявили обвинения по статьям о незаконной банковской деятельности, неправомерном обороте средств и отмывании денег.

Алтайский край Происшествия

Комментарии 6

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Гость

17:31:29 01-02-2025

Сволочи

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Гость

23:19:43 01-02-2025

Гость (17:31:29 01-02-2025) Сволочи... Вам-то чем они насолили?))) Я смутно представляю их деятельность, но мне кажется простым смертным они ничего ни плохого ни хорошего не сделали...

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Гость

21:55:17 01-02-2025

Не может быть!

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Гость

22:21:15 01-02-2025

гении! таких обычно в правительство консультантами берут

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Гость

10:26:35 02-02-2025

Если бы я каждого, кто в слепую вылазит, подрезает, пытается успеть проскочить перед носом, "отмечал" подобным образом, полгорода уже без зеркал бы ездило.

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Гость

17:42:08 02-02-2025

Гость (10:26:35 02-02-2025) Если бы я каждого, кто в слепую вылазит, подрезает, пытается... ты не в туда камент, тебе к мерседесу с теткой

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