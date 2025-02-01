В Алтайском крае муж и жена создали ОПГ с оборотом в миллиарды рублей
Незаконным путем преступники заработали 48 млн
01 февраля 2025, 15:58, ИА Амител
В Алтайском крае завершили расследование уголовного дела о крупном экономическом преступлении, совершенном организованной группировкой, сообщает "МК Барнаул" со ссылкой на региональное МВД.
41-летние супруги возглавляли ОПГ из семи человек, которая с 2018 по 2022 год занималась незаконной банковской деятельностью и отмыванием денег.
Муж и жена были директорами реальных организаций. Они обналичивали деньги и легализовывали средства через мнимые сделки, используя более 1,7 тысячи расчетных счетов и 188 юрлиц. В общей сложности они провели незаконных операций на 2,4 млрд рублей, получив доход более 48 млн.
Осенью 2022 года деятельность преступников пресекли. В ходе обысков правоохранители изъяли более 2,6 млн рублей, 7 тысяч долларов и доказательства преступной деятельности. На три автомобиля премиум-класса общей стоимостью около 18 млн рублей наложен арест.
Участникам предъявили обвинения по статьям о незаконной банковской деятельности, неправомерном обороте средств и отмывании денег.
17:31:29 01-02-2025
Сволочи
23:19:43 01-02-2025
Гость (17:31:29 01-02-2025) Сволочи... Вам-то чем они насолили?))) Я смутно представляю их деятельность, но мне кажется простым смертным они ничего ни плохого ни хорошего не сделали...
21:55:17 01-02-2025
Не может быть!
22:21:15 01-02-2025
гении! таких обычно в правительство консультантами берут
10:26:35 02-02-2025
Если бы я каждого, кто в слепую вылазит, подрезает, пытается успеть проскочить перед носом, "отмечал" подобным образом, полгорода уже без зеркал бы ездило.
17:42:08 02-02-2025
Гость (10:26:35 02-02-2025) Если бы я каждого, кто в слепую вылазит, подрезает, пытается... ты не в туда камент, тебе к мерседесу с теткой