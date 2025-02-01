В Алтайском крае муж и жена создали ОПГ с оборотом в миллиарды рублей

Незаконным путем преступники заработали 48 млн

01 февраля 2025, 15:58, ИА Амител

Рубли и банковские карты / Фото: unsplash.com / Vardan Papikyan

В Алтайском крае завершили расследование уголовного дела о крупном экономическом преступлении, совершенном организованной группировкой, сообщает "МК Барнаул" со ссылкой на региональное МВД.

41-летние супруги возглавляли ОПГ из семи человек, которая с 2018 по 2022 год занималась незаконной банковской деятельностью и отмыванием денег.

Муж и жена были директорами реальных организаций. Они обналичивали деньги и легализовывали средства через мнимые сделки, используя более 1,7 тысячи расчетных счетов и 188 юрлиц. В общей сложности они провели незаконных операций на 2,4 млрд рублей, получив доход более 48 млн.

Осенью 2022 года деятельность преступников пресекли. В ходе обысков правоохранители изъяли более 2,6 млн рублей, 7 тысяч долларов и доказательства преступной деятельности. На три автомобиля премиум-класса общей стоимостью около 18 млн рублей наложен арест.

Участникам предъявили обвинения по статьям о незаконной банковской деятельности, неправомерном обороте средств и отмывании денег.