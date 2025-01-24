По словам Антона Шеломенцева, никаких взяток ни от кого он не брал и является жертвой оговора со стороны своего бывшего зама Сергея Щукина

24 января 2025, 17:40, Антон Дегтярев

Антон Шеломенцев / Фото: Антон Дегтярев, amic.ru

Бывшего заместителя мэра Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Антона Шеломенцева 24 января 2025 года допросили в Центральном районном суде по делу о получении двух взяток. Своей вины в совершении преступления он не признал и заявил, что все обвинения – это оговор "посредника" Сергея Щукина, который на самом деле и брал деньги. Что говорил Шеломенцев – в материале amic.ru.

"Щукин решил свои финансовые проблемы за счет Бесчастного"

По словам Шеломенцева, он не получал от Бесчастного и Илюшина никаких денег. С Сергеем Щукиным чиновник "был знаком много лет в связи со служебной деятельностью". А именно Шеломенцев работал с ним семь лет в "дорожном" комитете, три года Щукин находился в подчинении (был замом) у Шеломенцева, когда последний занимал пост председателя комитета. У них были доверительные отношения, но друзьями мужчины не были, общались "от случая к случаю", отметил Шеломенцев.

В 2019 году к Шеломенцеву в кабинет зашел Щукин и сказал, что планирует уволиться с должности зампредседателя комитета. Шеломенцев попросил Щукина остаться на работе, так как "Щукин был неплохим специалистом и взаимодействовал с перевозчиками, был способен решать проблемные вопросы в сфере пассажирских перевозок".

"В ходе нашего разговора Щукин сообщил, что у него есть две причины, по которым он планирует уволиться. Первое – его планы по ведению собственного бизнеса. Поэтому он через свою супругу решил участвовать в конкурсе на право заключения договора аренды земельного участка. А во-вторых, количество недвижимого имущества, которым Щукин обзавелся в последнее время, помимо арендованного земельного участка, не соответствовало его доходам, что неизбежно привело бы к вопросам со стороны антикоррупционного законодательства", – пояснил Шеломенцев.

Шеломенцев в итоге попросил Щукина, уходя с должности, передать свои дела другому специалисту. Было решено, что Щукин останется на работе до конца марта 2020 года, так как до 1 апреля все муниципальные служащие должны отчитаться о своих доходах и расходах, чего зам Шеломенцева делать не собирался.

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Примерно в 20-х числах марта 2020 года Щукин уволился из комитета, при этом он продолжал поддерживать отношения со многими его сотрудниками, сказал Шеломенцев.

Где-то в апреле – мае 2020 года Шеломенцев решил поменять машину – на тот момент он владел автомобилем Nissan Teana и хотел купить себе Subaru Outback. Зная, что Щукин "обладает компетенцией в подборе транспортных средств" и занимается подбором автомобилей, Шеломенцев попросил его помочь с поиском авто. Щукин согласился, и Шеломенцев пообещал ему оплатить услуги по поиску машины.

Тем временем Шеломенцев якобы занял 1,3 млн рублей у своего друга для покупки нового автомобиля Subaru Outback. Рассчитаться с приятелем он планировал после продажи своего Nissan Teana. Как утверждает Шеломенцев, все так и получилось. Друг впоследствии подтвердил следствию и заем, и возврат денег за машину, сказал подсудимый. 1,2 млн рублей от Бесчастного Шеломенцев не брал и деньги эти не отмывал, утверждает экс-чиновник.

"Щукин просто решил свои финансовые проблемы за счет Бесчастного. При ознакомлении с материалами уголовного дела мне стало известно, что сумма аренды земельного участка составляет 3,4 миллиона рублей. На суде Щукин указывал, что неоднократно встречался с Бесчастным по собственной инициативе в феврале 2020 года. Еще будучи заместителем председателя комитета, Щукин приехал к нему сам, со мной визит не согласовывал, разговор в офисе Бесчастного мне не был известен. Примечательно, что сумму Щукин указал на той же встрече, не согласовывая ее ни с каким взяткополучателем", – сказал Шеломенцев.

Антон Шеломенцев на суде / Фото: amic.ru

"Я не получал никаких денег ни от Щукина, ни от Бесчастного"

По мнению экс-замглавы города, Щукин накануне увольнения из комитета выдал Бесчастному свидетельства на перевозки по маршрутам № 41 и 78. При этом данные свидетельства были выданы "на законных основаниях", так как в должностных инструкциях у Щукина были на то полномочия. Однако все Щукин сделал без согласования с Шеломенцевым, заверил последний.

Шеломенцев обратил внимание суда на показания Щукина о том, что в середине 2020 года бывший зампредседателя комитета якобы узнал о проведении конкурса на маршруты № 41 и 78. Однако на самом деле решение о конкурсе вынесли только в декабре 2020 года на ведомственном совещании в мэрии, так что Щукин в середине 2020 года ничего о процедуре "знать не мог", подчеркнул Шеломенцев. После совещания мэрия известила о конкурсе перевозчиков, и Бесчастный понял, что "те свидетельства, которые Щукин ему выдал, будут недействительными". После этого между Щукиным и Бесчастным и начались телефонные разговоры о возврате средств, сказал Шеломенцев. К этим переговорам Шеломенцев якобы отношения не имел и узнал о них только в ноябре 2023 года, когда "Щукин вышел из ФСБ". Тогда Щукин поделился с Шеломенцевым проблемой "и то не в той мере, в которой она была", пояснил суду Шеломенцев. Диалог сводился к тому, что "деньги надо вернуть".

"Меня никаким образом не тревожила проблема Щукина, помочь ему я не имел никакой возможности. При этом Щукин в том и в последующих диалогах неоднократно говорил, что сотрудники ФСБ интересуются мной из-за моей должности. Я для себя опасений никаких не чувствовал, потому что знал, что не получал никаких денег ни от Щукина, ни от Бесчастного в качестве взяток. Деньги за общее покровительство Бесчастному, как указывает Щукин, якобы предназначались мне, но только в чем это покровительство выражалось, до сих пор непонятно. Бесчастный, как и все свидетели обвинения, указывали, что от меня никакого покровительства не было. И Бесчастного, как выразился Щукин, "просто кинули". Маршруты были проиграны, Бесчастный постоянно привлекался к санкциям", – пояснил Шеломенцев.

Антон Шеломенцев на суде / Фото: Антон Дегтярев, amic.ru

Кроме того, Шеломенцев напомнил, что сам инициировал конкурс, он же подписывал отзыв, в котором указывал на несоответствие принадлежащих Бесчастному автобусов критериям для занятия маршрутов № 78 и 41. Также Шеломенцев попросил суд обратить внимание на то, что Щукин дал показания о взятке только после полутора месяцев "отсидки" в СИЗО. При этом фактов передачи денег Щукиным Шеломенцеву у следователей не было, подчеркнул подсудимый. И, считает Шеломенцев, Щукин дал показания только для того, чтобы выйти из СИЗО.

"Безусловно, денег я от Щукина не получал, выдача свидетельств, взаимодействие с перевозчиками – его обязанность, деньги получил Щукин, находясь на своей должности. Примечательно, что жена Щукина как раз в марте 2020 года, когда Бесчастный передал деньги, в один день внесла оплату по договору аренды земельного участка в размере 1,5 миллиона рублей и на следующий день – 960 тысяч рублей. Вообще все показания Щукина по ходу следствия и в суде являются лживыми, подгоняясь от допроса к допросу под конкретные обстоятельства", – сказал Шеломенцев.

"Организации Илюшина я не покровительствовал"

По поводу взятки от Дениса Илюшина Шеломенцев тоже высказался. По словам подсудимого, в начале 2021 года Щукин сообщил Шеломенцеву, что выиграл тендер на право аренды земельного участка на ул. Власихинской, 137, и хочет построить на нем склады для хранения инертных материалов. Но сделать все нужно было "в ускоренном порядке", потому как если проект не реализуется, то нужно будет передать участок обратно в управление имущественных отношений Алтайского края, пояснил Шеломенцев. При этом Щукин сказал бывшему начальнику, что аренда участка стоит дорого.

Антон Шеломенцев / Фото: amic.ru, Антон Дегтярев

Щукин попросил Шеломенцева помочь найти компанию, которая спроектирует эти склады, Шеломенцев согласился и подсказал компанию "Запсиб-Мост" Дениса Илюшина, который ранее "себя зарекомендовал". С Илюшиным Шеломенцев познакомился еще в 2016 году и общался с ним "только по работе", указал подсудимый. В начале 2021 года Илюшин приезжал в Барнаул на совещание, после которого Шеломенцев спросил бизнесмена, сможет ли он спроектировать склады. Илюшин ответил согласием, отметив, что проект будет стоить порядка 250 тысяч рублей и срок его реализации – шесть месяцев. После этого Щукин с Илюшиным обменялись телефонами и якобы решали все вопросы только друг с другом, "абсолютно" без Шеломенцева, заверил последний.

Через полгода Щукин начал высказывать претензии Шеломенцеву, что проект все еще не готов и просил бывшего начальника узнать, когда Илюшин все-таки доделает документацию. Илюшин объяснил Шеломенцеву, что сроки затягиваются, так как он занят на государственных проектах. Однако директор компании "Запсиб-Мост" пообещал "пойти навстречу" чиновнику. После данной беседы Щукин и Илюшин якобы снова взаимодействовали только друг с другом, без участия Шеломенцева. Через некоторое время от Щукина Шеломенцев узнал, что проект был завершен с опозданием на шесть месяцев, было получено положительное заключение госэкспертизы и разрешение на строительство. Однако барнаульский градсовет в строительстве отказал, Щукин высказал Шеломенцеву претензии, но экс-замглавы города уже посоветовал бывшему подчиненному решить этот вопрос самостоятельно.

"Потом я узнал, что Щукин с Илюшиным договорились о компенсации частичных убытков, которые понес Щукин, и это всех устраивало. Щукин забрал деньги и распорядился ими, видимо, по своему усмотрению. Мне он не передавал никаких денежных средств, запасных частей я никаких через него не покупал. Это был его собственный интерес. Сам факт передачи денег Щукиным не поддается ни логике, ни арифметике. Из его показаний следует, что из 250 тысяч 50 он взял себе, 50 якобы дал мне, на хранение оставил 150 тысяч. Потом спустя год он якобы купил на 57 тысяч запчасти, что не подтверждается материалами дела. Потом перевел мне 27 тысяч, потом спустя полтора года 100 тысяч, плюс передавал мне деньги еще и наличными. Простое сложение показывает, что это очередная ложь", – сказал Шеломенцев.

Антон Шеломенцев / Фото: amic.ru

Также Шеломенцев добавил, что обращался к Щукину лишь для того, чтобы тот посмотрел актуальные цены на запчасти для ремонта автомобиля. Однако этим их взаимодействие по теме запчастей ограничилось, и друг Шеломенцева ремонтировал машину ему самостоятельно.

При этом после работы с Илюшиным Щукин обратился за разработкой проекта складов к другим компаниям, но Шеломенцева в эти планы не посвящал.

"Я Илюшина не принуждал, в том числе посредством своего должностного положения, проектировать объект и возмещать Щукину какие-либо его убытки. Это было сделано абсолютно по их согласию. Илюшин, как я понимаю, мог отказаться от каких-либо компенсаций, потому как договор у них не был подписан. Организации Илюшина я не покровительствовал, никаким образом не мог повлиять и не влиял на выигрыш ею конкурсов по муниципальным закупкам. Акт приемки выполненных работ подписывался лишь после визита профильных отделов, а также при наличии положительного заключения государственных экспертиз", – отметил Шеломенцев.

По словам экс-чиновника, вопросами оплаты он не занимался, в случае нарушений с Илюшина взимался штраф. Поэтому он назвал всю историю с Илюшиным "придуманной Щукиным", чтобы избежать для себя сурового наказания, не получить реальный срок и "выйти на свободу". И этот эпизод послужил для следствия основанием для заключения досудебного соглашения, по которому Щукин получил условный срок, уверен Шеломенцев.

Антон Шеломенцев/ Фото: amic.ru, Антон Дегтярев

В чем обвиняют Шеломенцева?

Антон Шеломенцев обвиняется по трем статьям УК РФ, а именно: "Получение взятки в особо крупном размере" (ч. 6 ст. 290 УК РФ), "Легализация (отмывание) денег в крупном размере" (ч. 2 ст. 174.1 УК РФ) и "Получение взятки в крупном размере" (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ).

Первые две статьи связаны с получением взятки 2 млн рублей от перевозчика Олега Бесчастного. По версии следствия, бизнесмен передал деньги Шеломенцеву через посредника Сергея Щукина. Шеломенцев за вознаграждение якобы обещал покровительствовать перевозчику и помочь ему получить маршруты № 41 и 78, которые, правда, Бесчастному в итоге так и не достались. 1,2 млн рублей Шеломенцев "отмыл" через Щукина, купив автомобиль Subaru Outback. Оставшиеся 800 тысяч рублей Щукин взял себе за посредничество в получении взятки.

Третья статья Шеломенцева связана уже с другим эпизодом, а именно с получением взяток от директора компании "Запсиб-Мост" Дениса Илюшина. Следствие считает, что в феврале 2020 года Шеломенцев и Щукин решили построить в Барнауле склады для хранения инертных материалов. Они попросили Дениса Илюшина сделать проект номинальной стоимостью 350 тысяч рублей. В обмен Шеломенцев обещал покровительствовать Илюшину при заключении госконтрактов. Свои обязательства Илюшин выполнил и разработал проект, который помог Шеломенцеву и Щукину добиться разрешения на строительство.

Антон Шеломенцев/ Фото: amic.ru, Антон Дегтярев

Кроме того, следствие считает, что в феврале 2022 года через Щукина Илюшин передал Шеломенцеву 250 тысяч рублей за содействие при заключении госконтрактов. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

Следующее заседание по делу Шеломенцева состоится 29 января, на него вызовут нескольких свидетелей на повторный допрос.

Что с другими фигурантами дела?

Приговор уже вынесен двум фигурантам дела – Сергею Щукину и Олегу Бесчастному. Первому дали пять лет лишения свободы условно со штрафом в размере однократной суммы взятки 2 млн рублей. Но прокуратура оспорила приговор, направила апелляцию и 20 декабря 2024 года Алтайский краевой суд дал Щукину уже три года строгого режима со штрафом 2 млн рублей.

Антон Шеломенцев/ Фото: amic.ru, Антон Дегтярев

Прокуратура решила оспорить и приговор перевозчику Олегу Бесчастному, которого 19 декабря 2024 года Индустриальный районный суд приговорил к штрафу 40 млн рублей. Теперь прокурор требует дать Бесчастному восемь лет колонии строгого режима со штрафом шесть миллионов рублей и трехлетним запретом заниматься пассажирскими перевозками. Апелляционную жалобу суд уже принял.

Кроме того, 27 декабря 2024 года в Томске стартовало рассмотрение дела директора компании "Запсиб-Мост" Дениса Илюшина. Сейчас доказательства предоставляет сторона обвинения.