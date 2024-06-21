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В Алтайском крае мужчина погиб при пожаре в трех домах

С огнем боролись 19 человек на шести пожарных машинах

21 июня 2024, 10:15, ИА Амител

Пожар в Пригородном / Фото: МЧС Алтайского края
Пожар в Пригородном / Фото: МЧС Алтайского края

Человек погиб при пожаре в поселке Пригородном Бийского района, сообщили в МЧС Алтайского края.

Три частных дома и надворные постройки тушили в населенном пункте ранним утром 21 июня. На месте работали 19 специалистов на шести единицах техники. 

"В одном из домов обнаружен погибший мужчина", – рассказали в ведомстве.

На месте работают правоохранители. Причину случившегося выясняют.

Бийск Пожары

Комментарии 2

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Гость

11:20:15 21-06-2024

Про пожар не обязательно было писать. Просто - погиб в трех домах.

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Гость

13:54:55 21-06-2024

А как в 3х домах?

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