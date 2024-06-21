В Алтайском крае мужчина погиб при пожаре в трех домах
С огнем боролись 19 человек на шести пожарных машинах
21 июня 2024, 10:15, ИА Амител
Пожар в Пригородном / Фото: МЧС Алтайского края
Человек погиб при пожаре в поселке Пригородном Бийского района, сообщили в МЧС Алтайского края.
Три частных дома и надворные постройки тушили в населенном пункте ранним утром 21 июня. На месте работали 19 специалистов на шести единицах техники.
"В одном из домов обнаружен погибший мужчина", – рассказали в ведомстве.
На месте работают правоохранители. Причину случившегося выясняют.
11:20:15 21-06-2024
Про пожар не обязательно было писать. Просто - погиб в трех домах.
13:54:55 21-06-2024
А как в 3х домах?