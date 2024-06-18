В Бийске при пожаре в многоквартирном доме спасли трех человек
На месте работали 11 специалистов
18 июня 2024, 12:24, ИА Амител
Пожарные автомобили / Фото иллюстративное: 65.mchs.gov.ru
Пожар произошел в Бийске в многоквартирном доме на улице Социалистической, сообщили в МЧС Алтайского края.
Прибывшие на вызов огнеборцы спасли трех человек и потушили возгорание на площади один квадратный метр.
На месте работали 11 специалистов на двух автоцистернах и автолестнице.
Предварительной причиной произошедшего называют нарушение правил монтажа электрооборудования.
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