В Бийске при пожаре в многоквартирном доме спасли трех человек

На месте работали 11 специалистов

18 июня 2024, 12:24, ИА Амител

Пожарные автомобили / Фото иллюстративное: 65.mchs.gov.ru

Пожар произошел в Бийске в многоквартирном доме на улице Социалистической, сообщили в МЧС Алтайского края.

Прибывшие на вызов огнеборцы спасли трех человек и потушили возгорание на площади один квадратный метр.

На месте работали 11 специалистов на двух автоцистернах и автолестнице.

Предварительной причиной произошедшего называют нарушение правил монтажа электрооборудования.