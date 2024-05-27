В Алтайском крае мужчина с поддельным дипломом пытался устроиться чиновником

Его признали виновным и приговорили к шести месяцам тюрьмы

27 мая 2024, 16:51, ИА Амител

Судейский молоток / Фото: unsplash.com

Житель Суетского района получил полгода тюрьмы за попытку устроиться на руководящую должность в местной инспекции Гостехнадзора с недействительным дипломом о высшем образовании. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Алтайского края.

Обман со стороны претендента удалось вскрыть при запросе в вуз. Выяснилось, что за несколько лет до попытки устроиться на работу мужчина приобрел диплом у неустановленного лица.

В ходе разбирательств подсудимый заявлял, что получил диплом официально. По его словам, он поступил в университет, однако из-за эпидемии коронавируса отправлял задания почтой и таким же образом получил диплом. Свою вину он не признал. В публикации отмечается, что приговор в законную силу пока не вступил.