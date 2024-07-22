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В Алтайском крае мужчина вырастил тысячу кустов мака и попался полиции

В отношении мужчины возбудили уголовное дело

22 июля 2024, 10:30, ИА Амител

Грядки с маком / Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю
Грядки с маком / Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю

Житель Тальменки Алтайского края вырастил более тысячи кустов мака, сообщили в телеграм-канале регионального МВД.

Информацию о незаконном увлечении сельчанина полицейские получили во время проведения первого этапа операции "Мак".

50-летний мужчина пояснил, что высадил две грядки запрещенного растения исключительно для себя и сбывать его не собирался.

В итоге все кусты у наркоагрария изъяли, а в его отношении возбудили уголовное дело. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Алтайский край борьба с наркотиками

Комментарии 7

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тысяча кустов мака

10:37:39 22-07-2024

как считали?

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Мусик

11:06:01 22-07-2024

тысяча кустов мака (10:37:39 22-07-2024) как считали?... в екселе. по журналу.

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Юс

11:09:54 22-07-2024

У мамы в саду всегда росли маки. Не знал, что она наркодилер

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Гость

11:31:29 22-07-2024

Надеюсь, что доблестные наркоборцы провели экспертизу которая признала, что полезное в кулинарном плане рамтение содержит запрещённые вещества.

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Гость

11:32:46 22-07-2024

Может он хотел нарвать цветов и подарить букет...

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Мусик

11:44:28 22-07-2024

Гость (11:32:46 22-07-2024) Может он хотел нарвать цветов и подарить букет...... вот если бы миллион... тогда да. а тут тыщща - нещитово.

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Гость

11:39:34 22-07-2024

Лучше бы с борщевиком боролись супостаты. В этом растение столько наркоты... Тока тихо, вдруг читают.

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