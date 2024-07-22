В Алтайском крае мужчина вырастил тысячу кустов мака и попался полиции
В отношении мужчины возбудили уголовное дело
22 июля 2024, 10:30, ИА Амител
Грядки с маком / Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю
Житель Тальменки Алтайского края вырастил более тысячи кустов мака, сообщили в телеграм-канале регионального МВД.
Информацию о незаконном увлечении сельчанина полицейские получили во время проведения первого этапа операции "Мак".
50-летний мужчина пояснил, что высадил две грядки запрещенного растения исключительно для себя и сбывать его не собирался.
В итоге все кусты у наркоагрария изъяли, а в его отношении возбудили уголовное дело. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
10:37:39 22-07-2024
как считали?
11:06:01 22-07-2024
тысяча кустов мака (10:37:39 22-07-2024) как считали?... в екселе. по журналу.
11:09:54 22-07-2024
У мамы в саду всегда росли маки. Не знал, что она наркодилер
11:31:29 22-07-2024
Надеюсь, что доблестные наркоборцы провели экспертизу которая признала, что полезное в кулинарном плане рамтение содержит запрещённые вещества.
11:32:46 22-07-2024
Может он хотел нарвать цветов и подарить букет...
11:44:28 22-07-2024
Гость (11:32:46 22-07-2024) Может он хотел нарвать цветов и подарить букет...... вот если бы миллион... тогда да. а тут тыщща - нещитово.
11:39:34 22-07-2024
Лучше бы с борщевиком боролись супостаты. В этом растение столько наркоты... Тока тихо, вдруг читают.