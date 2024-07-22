В Алтайском крае мужчина вырастил тысячу кустов мака и попался полиции

В отношении мужчины возбудили уголовное дело

22 июля 2024, 10:30, ИА Амител

Грядки с маком / Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю

Житель Тальменки Алтайского края вырастил более тысячи кустов мака, сообщили в телеграм-канале регионального МВД.

Информацию о незаконном увлечении сельчанина полицейские получили во время проведения первого этапа операции "Мак".

50-летний мужчина пояснил, что высадил две грядки запрещенного растения исключительно для себя и сбывать его не собирался.

В итоге все кусты у наркоагрария изъяли, а в его отношении возбудили уголовное дело. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.