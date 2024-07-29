В Алтайском крае на 80% выросло производство пива

Однако дело не в реальном росте — теперь власти учитывают всех пивоваров, в том числе и небольших

29 июля 2024, 18:55, ИА Амител

Стакан пива / Фото: unsplash.com

Алтайкрайстат зафиксировал резкий всплеск объемов производства пива в Алтайском крае – в 1,8 раза за первые пять месяцев 2024 года. Однако причина не в реальном росте, а в том, что малые пивовары стали передавать свои данные, которые раньше в статистике не учитывались. Как сообщает "Толк", об этом 26 июля на пресс-конференции рассказал начальник Алтайпищепрома Александр Большаков.

Так, за январь-май пивовары Алтайского края произвели 12,4 млн декалитров напитка. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 80%.

"Была введена маркировка всех крафтовых, мелких пивоварен. Теперь Росалкогольрегулирование берет данные не просто от предприятий, а видит их через систему маркировки. Это и отразилось в статистике. Реальный объем, думаю, принципиально не вырос – просто то, что не показывалось, сейчас стало видно", – заявил он.

Напомним, что с 1 сентября в России создали реестр производителей пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи. В него должны входить все изготовители – в противном случае они не смогут продолжить свою работу. Кроме того, снизился порог производительности, при котором нужно вести отчет. Теперь устанавливать счетчики на оборудовании должны все, кто изготавливает больше 100 тысяч декалитров в год. Таким образом, под учетом оказались все небольшие пивоварни.