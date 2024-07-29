В Алтайском крае на 80% выросло производство пива
Однако дело не в реальном росте — теперь власти учитывают всех пивоваров, в том числе и небольших
29 июля 2024, 18:55, ИА Амител
Алтайкрайстат зафиксировал резкий всплеск объемов производства пива в Алтайском крае – в 1,8 раза за первые пять месяцев 2024 года. Однако причина не в реальном росте, а в том, что малые пивовары стали передавать свои данные, которые раньше в статистике не учитывались. Как сообщает "Толк", об этом 26 июля на пресс-конференции рассказал начальник Алтайпищепрома Александр Большаков.
Так, за январь-май пивовары Алтайского края произвели 12,4 млн декалитров напитка. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 80%.
"Была введена маркировка всех крафтовых, мелких пивоварен. Теперь Росалкогольрегулирование берет данные не просто от предприятий, а видит их через систему маркировки. Это и отразилось в статистике. Реальный объем, думаю, принципиально не вырос – просто то, что не показывалось, сейчас стало видно", – заявил он.
Напомним, что с 1 сентября в России создали реестр производителей пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи. В него должны входить все изготовители – в противном случае они не смогут продолжить свою работу. Кроме того, снизился порог производительности, при котором нужно вести отчет. Теперь устанавливать счетчики на оборудовании должны все, кто изготавливает больше 100 тысяч декалитров в год. Таким образом, под учетом оказались все небольшие пивоварни.
18:59:34 29-07-2024
А молоко в магазинах бурда-бурдой...
23:30:52 29-07-2024
Коля (18:59:34 29-07-2024) А молоко в магазинах бурда-бурдой... ... Полагаемся на ваше экспертное мнение.
Нафиг милк.
Берем пивасик
19:52:39 29-07-2024
Дело в жаре.
При +28 продажи на 40% подскакивают против +23
20:25:55 29-07-2024
Алкопозитивно
20:54:07 29-07-2024
100 тысяч декалитров - это 1000 тонн. Нихрена себе, мелкие пивоварни!
09:33:11 30-07-2024
Жить стало лучше,жить стало веселей.
10:53:09 30-07-2024
Когда государство введет ГОСТ на пиво?
11:12:46 30-07-2024
Гость (10:53:09 30-07-2024) Когда государство введет ГОСТ на пиво? ... Так он есть, вот только производство необязательно должно происходить по ГОСТ, предприятие запросто может производить продукцию по ТУ... и, чтобы вы понимали, по ТУ зачастую производится продукция, которой и в подмётки не годится ГОСТовская...
11:36:05 30-07-2024
Гость (11:12:46 30-07-2024) Так он есть, вот только производство необязательно должно пр...
например?
Какое пиво ГОСТ для начала? Какое пиво ТУ лучше пива ГОСТ?
14:34:31 30-07-2024
Гость (11:36:05 30-07-2024) например?Какое пиво ГОСТ для начала? Какое пиво ТУ ... ГОСТовские сорта, это всем известные Ячменный колос, Жигулёвское, Рижское, Бархатное, Шахтёрское... а вот какое ТУшное пиво лучше, я писать не буду, это вкусовщина... Ну вот Корона Экстра, лицензионное- оно ТУшное так-то, и многие считают её образцовой.
14:42:48 30-07-2024
Гость (14:34:31 30-07-2024) Ну вот Корона Экстра, лицензионное- оно ТУшное так-то, и многие считают её образцовой.
Корона - это которую в "Форсажах" глыкают, сидя с "FAMILIA"?? Один раз попробовал... Такое чувство, что в бочку с пивом с десяток кошек опорожнилось... Потом состав прочитал... Туда еще и пара собак "сходила", как оказалось...
09:29:01 31-07-2024
Гость (14:42:48 30-07-2024) Корона - это которую в "Форсажах" глыкают, сидя с "FAMIL... Ну, я не такой спец по вкусоаромтике кошачей и собачей мочи, я больше по пиву... Но Вам поверю.
14:20:07 30-07-2024
Гость (12:32:15 30-07-2024) Так ты не жмоться, а покупай дорогое. Не бывает хорошего пив...
Дорого тоже не бывает хорошего. Даже если оно хорошее то не долго, либо пролив низкий по сравнению с дешевым и оно зачастую не свежее
14:38:47 30-07-2024
Кто надеется, что можно в пивнушке купить нормальный напиток, тот или тупой, или наивный... Пиво любит чистоту, а кто хоть раз видел, как моют пивные краны и трубопроводы? Там плесень... поэтому разливное пиво в большинстве разливаек воняет мокрой собакой... Только в герметичной таре надо брать пиво.
14:45:52 30-07-2024
Гость (11:02:02 30-07-2024) Только пить это г.... невозможно, такой бутор варят. Сколько...
Покупай лагер,и будет тебе счастье...